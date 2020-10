Apple iPad Air : Walmart indique une sortie la semaine prochaine

D'ordinaire, lorsque Apple annonce un nouveau produit, celui-ci est disponible rapidement après. Malheureusement, la crise sanitaire a tout perturbé. Notamment la disponibilité du nouvel iPad Air.

Lorsque Apple avait annoncé le nouvel iPad Air, la firme de Cupertino s’était gardée de communiquer la date de disponibilité de cette nouvelle tablette. Une rumeur datant d’il y a quelques jours seulement laissait entendre que la marque à la pomme pourrait annoncer quelque chose durant son événement dédié à l’iPhone 12 mais ce ne fut pas le cas. Cela étant dit, il se pourrait que nous ayons aujourd’hui tout de même une date précise.

Le nouvel iPad Air disponible dès la semaine prochaine ?

En effet, selon une fiche produit de Walmart, les précommandes pour la tablette seraient ouvertes. Le fait même d’ouvrir les précommandes suggère que le produit sera disponible bientôt et la fiche produit mentionne même explicitement une disponibilité à compter du 23 octobre, soit vendredi prochain.

Apple n’a encore rien confirmé, ni infirmé d’ailleurs, mais étant donné l’importance de Walmart aux États-Unis, il est fort possible que l’enseigne ait été mise dans la confidence des projets d’Apple concernant ce nouveau modèle. Difficile cependant d’être parfaitement certain que cette date soit la bonne. Walmart pourrait après tout la changer d’ici quelques jours. Toujours est-il que si ce nouvel iPad Air vous fait de l’œil, sachez qu’il devrait être bientôt disponible. Et si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez même le précommander dès à présent sur le site de l’enseigne.

C’est ce qu’indique l’enseigne Walmart aux États-Unis

Le nouvel iPad Air adopte le même design que celui des Apple iPad Pro, à savoir un design avec un écran qui occupe la totalité de la façade avant et des bords plats tout le long de la tablette. Face ID est absent sur cette version mais la firme de Cupertino a réintégré Touch ID dans le bouton d’alimentation de l’appareil, sur la tranche supérieure. Si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience, vous devriez pouvoir acheter votre iPad Air dans les jours/semaines à venir.