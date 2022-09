Apple iOS 16 : vous devriez activer ces nouveaux paramètres de confidentialité

Dans iOS 16, Apple intègre encore de nouvelles fonctionnalités pour le respect de votre vie privée. Voici les quatre nouveautés à utiliser dès à présent.

Apple iOS 16 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et autres modifications à votre iPhone, mais tout n’est pas nécessairement visible. Principe fondamental pour la marque à la pomme, la confidentialité, et iOS 16 apporte pas moins de quatre nouveautés pour étendre encore la protection de votre vie privée sur l’iPhone.

Si vous faites particulièrement attention aux données des contacts présents sur votre iPhone, vous avez probablement nombre de numéros de téléphone, adresses emails, dates de naissance, pseudonymes et autres données personnelles. Lorsque vous partagez les contacts avec d’autres, toutes ces informations leur sont transmises.

Pour éviter cela, ouvrez l’app Contacts et tapotez sur un contact. Faites défiler et sélectionnez “Partager le contact”, puis “Filtrer les champs” en haut de l’écran de partage. Vous verrez alors des cases à cocher à côté de chaque information. Décochez les données que vous ne souhaitez pas partager et tapotez sur “Terminé”. Lorsque vous partagerez ce contact, les champs que vous avez décochés seront supprimés et le destinataire ne les verra pas. Malheureusement, il vous faudra réaliser cette opération à chaque partage depuis votre iPhone.

Meilleure protection du presse-papiers

Les apps ne peuvent plus accéder automatiquement au contenu du presse-papiers. Lorsque vous copiez quelque chose depuis une app pour le copier dans une autre, vous verrez toujours une fenêtre vous demandant si vous voulez autoriser l’app à accéder à votre presse-papiers.

Si vous collez quelque chose manuellement, vous devriez donner cette permission. Par le passé, des apps malveillantes tentaient de récupérer automatiquement tout ce qui passait dans votre presse-papiers. Vous pouvez désormais refuser la permission d’accéder au presse-papiers à ces apps… et les désinstaller, pour être sûr !

Un meilleur moyen de cacher vos photos

L’app Photos dans iOS 16 est bien plus efficace pour cacher vos photos. Vous devrez désormais entre votre code ou utiliser Face ID ou Touch ID pour ouvrir les albums Masquées et Supprimées récemment dans l’app. Cette fonctionnalité est activée par défaut, vous n’avez donc rien à faire pour l’utiliser.

Vous pouvez aller un cran plus loin et dissimuler totalement l’album Masquées. Pour ce faire, direction Réglages > Photos et décochez “Montrer l’album Masquées”. Vos photos masquées seront toujours sur l’appareil, mais l’album ne sera pas visible dans l’app Photos.

Effectuer un contrôle de sécurité régulière

iOS 16 introduit une fonctionnalité baptisée Contrôle de sécurité, lequel permet de visualiser rapidement les permissions accordées aux apps, supprimer les accès aux données partagées et changer le mot de passe de votre Apple ID. Vous pouvez voir ce contrôle de sécurité comme une méthode rapide pour sécuriser les données sur votre iPhone.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour celles et ceux dont la sécurité a été compromise ou qui ont des profils dits “à risque”.