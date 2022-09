Apple iOS 16 : tous les appareils compatibles

Apple introduit officiellement iOS 16 ce lundi 12 septembre, avec son iPhone 14. Comme chaque année, se pose la question de savoir si tel ou tel modèle est compatible.

Apple a officialisé son iPhone 14 il y a quelques jours durant l’événement Far Out. Ce nouveau smartphone fonctionnera sous iOS 16, une nouvelle version majeure de l’OS mobile de la marque à la pomme qui sera disponible le 12 septembre prochain. Mais votre iPhone est-il compatible ?

Comme chaque année, tous les iPhone du marché n’auront pas droit à cette nouvelle version d’iOS. Certains ne pourront donc pas recevoir la mise à jour, notamment les appareils se faisant les plus vieux. Si vous souhaitez savoir si votre iPhone pourra recevoir iOS 16 lorsque la version sera accessible au grand public, suivez le guide.

Les modèles d’iPhone compatibles avec iOS 16

Outre les iPhone 14, bien évidemment, les iPhone ci-dessous sont compatibles avec iOS 16, lorsque Apple aura ouvert le téléchargement au grand public (prévu pour aujourd’hui) :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (deuxième génération et plus récent)

Si vous n’êtes sûr(e) pas de savoir quel iPhone vous avez, il est facile d’avoir la réponse en vous rendant dans les Réglages.

Pour ce faire, ouvrez les Réglages et allez dans Général > À propos. Ensuite, à côté de “Nom du modèle”, vous devriez voir votre modèle d’iPhone. Juste dessous, vous verrez un “Numéro de Modèle”, vous pouvez utiliser cette information pour obtenir davantage de détails, comme la capacité de stockage, l’année de mise en service, etc., mais cela n’est pas nécessaire (uniquement pour l’iPhone SE) pour savoir si votre téléphone est compatible avec iOS 16.

Et les iPhone comme l’iPhone 7 Plus et ceux d’avant ?

Malheureusement, tous les iPhone datant d’avant l’iPhone 8 n’auront pas droit à iOS 6. Cela concerne notamment les iPhone 7 et 7 Plus. Nombre d’utilisateurs sur Twitter ont été surpris de cette décision, ceux-ci s’attendant à ce que l’iPhone 7 Plus, à tout le moins, soit compatible. L’iPhone 7 et les modèles plus anciens devront donc se contenter d’iOS 15.

Mon iPad fonctionnera-t-il avec iOS 16 ?

L’iPad dispose de sa propre version d’iOS 16 baptisée iPadOS 16. Cette version sera compatible avec les appareils suivants :