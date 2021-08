Apple introduit une nouvelle fonctionnalité pour protéger vos enfants en ligne

Apple introduit une mesure de protection supplémentaire dans Messages pour protéger les plus jeunes des contenus sexuellement explicites.

Le web est un endroit formidable à bien des égards, mais il peut aussi être dangereux, notamment pour les plus jeunes. Apple s’est depuis longtemps engagé à protéger ses utilisateurs et aujourd’hui, la firme de Cupertino pense aux têtes les plus jeunes qui évoluent en ligne en intégrant une nouvelle mesure de protection très intéressante.

L’un des avantages des systèmes de messagerie modernes, c’est que vous pouvez envoyer tous types de fichiers media, comme des photos et des vidéos. Bien sûr, cela signifie aussi que du contenu sexuellement explicité peut être transmis, ce qui est parfaitement normal si les deux partis sont consentants mais dans le cas où l’envoi n’est pas sollicité, c’est un problème grave auquel il convient de s’attaquer.

Et si un étranger parvenait à obtenir le numéro de téléphone d’un enfant et qu’il commençait à envoyer de tels contenus non sollicités ? Si votre enfant utilise un iPhone et plus précisément l’application Messages, sachez que la firme de Cupertino vient d’annoncer l’arrivée prochaine de mesures de sécurité pour éviter que ce genre de choses n’arrive.

Ces mesures se matérialisent notamment par l’implémentation d’un algorithme de machine learning sur l’appareil qui va analyser les fichiers transmis via Messages pour déterminer s’il s’agit d’une photo sensible. En cas de détection positive, la photo est floutée et un avertissement affiché. Les parents seront par ailleurs avertis si l’enfant regarde ledit contenu. Et à l’inverse, si l’algorithme détecter que votre enfant envoie un contenu sensible, le système avertit l’enfant et les parents recevront aussi une notification.

Cette fonctionnalité n’arrivera pas tout de suite, il faudra attendre iOS 15 pour en profiter. À noter, il faudra nécessairement avoir un appareil sous iOS avec un compte Famille dans iCloud pour en profiter.