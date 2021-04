Apple insiste : le géant n’a aucune intention de fusionner l’iPad et le Mac

Génération après génération, la frontière entre iPad et Mac, entre tablette et ordinateur portable selon Apple, se fait de plus en plus floue.

Ceratins y voient depuis longtemps le signe que la firme de Cupertino envisage, à terme, de fusionner ses deux gammes. Pourtant, la marque à la pomme n'a de cesse de répéter que ce n'est pas dans ses projets. Elle insiste aujourd'hui une fois encore.

Apple n’a pas l’intention de fusionner son iPad et ses Mac

La dernière génération d’iPad Pro dispose d’une puce M1. Il s’agit de la même puce que celle que l’on retrouve dans d’autres ordinateurs Apple comme les récents MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini et, plus récemment encore, le tout nouvel iMac 24 pouces. La question est donc plus que jamais d’actualité : que cela signifie-t-il ? Faut-il y voir une indication qu’Apple cherche à fusionner son iPad et ses Mac ?

N’en déplaise à quiconque

Il s’avère que ce n’est nullement le cas. Dans une interview donnée à The Independent, le directeur marketing Greg Joswiak et le directeur du hardware John Ternus déclaraient tous deux que l’iPad et le Mac sont deux produits bien distincts et que le géant entend bien les garder ainsi.

Selon les propres mots de Greg Joswiak : “il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment bien raconter au sujet de l’iPad et du Mac. D’un côté, certains disent que ces deux appareils sont en conflit l’un avec l’autre. Que chacun doit décider s’il veut un Mac ou un iPad. Et il y a les gens qui disent qu’on va les faire fusionner : comme s’il y avait ce grand complot que nous préparons en secret, pour éliminer les deux catégories et n’en faire plus qu’une. Et la réalité, c’est que ni les uns ni les autres n’ont raison.”

Le problème à l’heure actuelle avec l’iPad, finalement, ne réside plus dans ses composants, plus dans le hardware, mais plutôt dans le software, lequel avait d’abord été conçu pour des smartphones. Cela signifie que celles et ceux qui voudraient utiliser l’iPad comme appareil dédié à la productivité peuvent se retrouver assez rapidement limité. Ceci étant dit, bien qu’Apple insiste n’avoir aucune intention de fusionner ces deux catégories, plusieurs rumeurs évoquent qu’iOS 15 pourrait introduire un nouvel écran d’accueil pour l’iPad, davantage tourné vers la productivité ?