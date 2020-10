Apple imagine un iPhone avec écran pliable… et auto-réparant

Les smartphones dotés d'écran pliable sont encore tout récents. Tous les fabricants ne s'y sont d'ailleurs pas encore mis. Il reste encore à trouver la bonne formule, tant au niveau de la technologie en elle-même que des cas d'usage. Apple veut aller plus loin.

Le problème avec les smartphones actuels équipés d’un écran pliable est que, pour pouvoir plier ledit écran comme désiré, les fabricants doivent se tourner vers des écrans à base de plastique. L’un des inconvénients les plus évidents, c’est que l’ensemble est bien moins durable dans le temps qu’un écran en verre. Mais c’est bien la flexibilité du plastique qui permet la pliure recherchée.

Apple imagine un écran pliable qui serait aussi capable de s’auto-réparer

Cela étant dit, Apple pense avoir trouvé une solution à cette problématique. La firme de Cupertino a déposé un brevet il y a quelque temps décrivant ce qui pourrait être appelé un écran auto-réparant. Cela signifie que, chaque fois que l’écran se trouve endommagé par des débris ou de la poussière, il serait capable de se nettoyer et même de se “réparer” de lui-même, rendant à son tour tout l’écran plus durable sur le long terme.

Selon le document fourni dans le brevet, “le nettoyage automatique pourrait survenir dans la couche des matériaux auto-nettoyants sans sollication – par exemple, lorsque le revêtement auto-nettoyant est troué, le matériau du revêtement pourrait venir combler ce trou sans aucune intervention extérieure -. Ou bien, le nettoyage automatique pourrait être initié par une chaleur, une lumière, un courant électrique ou tout autre source de stimuli externes.”

Pour un futur iPhone pliable plus abouti que la concurrence ?

Plus simplement, Apple suggère que le smartphone pourrait émettre de la chaleur qui l’aiderait à réparer son écran. Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs laissant entendre que Apple travaillerait actuellement activement sur la conception d’un iPhone avec écran pliable. Difficile de savoir si un tel smartphone verra le jour et encore moins quand. Plus difficile encore de savoir s’il bénéficiera de matériaux de ce genre. Dans le même temps, les premières tentatives sur ce segment de la part de Samsung, Huawei et Motorola ont été accueillies de manière assez mitigée par le grand public.