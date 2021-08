Apple imagine un clavier avec une touche amovible faisant office de souris. Utile et pratique, certes, mais serait-efficace ?

La plupart des claviers de nos ordinateurs portables actuels disposent d’un trackpad agissant comme une souris pour que les utilisateurs n’aient pas à transporter leur propre souris chaque fois qu’ils déplacent leur machine. Cela étant dit, le problème avec les trackpads, c’est qu’ils peuvent sembler moins précis qu’une souris dans la mesure où l’on doit utiliser son ou ses doigts pour agir sur un élément à l’écran. Apple en conscient du problème et réfléchit à des solutions.

Il semblerait que la firme de Cupertino ait une réponse à ce problème, ou tout du moins un début de réponse. En effet, la marque à la pomme a déposé un brevet décrivant un clavier dissimulant une souris à l’intérieur d’une touche amovible. Patently Apple a découvert le document récemment, il est question d’une “Deployable Key Mouse”. Ce brevet suggère en toutes lignes que le clavier pourrait disposer d’une touche que l’on enlèverait au besoin pour l’utiliser comme souris.

Utile et pratique, certes, mais serait-efficace ?

Cela signifie aussi que, lorsque l’on n’a nul besoin de la souris, l’accessoire agit comme un élément à part entière du clavier mais lorsque le besoin d’une souris se fait sentir, que l’on doit être plus précis, on peut retirer cette section du clavier et utiliser la souris. Reste que, étant donné la taille de cet élément, on peut s’interroger sur l’efficacité de l’ensemble, sur la prise en main et la facilité d’utilisation.

Une touche est d’ordinaire très petite. À quel point peut-on être précis, voire utile, en y intégrant une souris ? Les utilisateurs n’auraient-ils pas avantage à utiliser le trackpad ? Il est possible que cela se révèle particulièrement astucieux sur des produits comme les prochaines itérations du Magic Keyboard. Toujours est-il que, ne s’agissant là que d’un brevet, nul ne sait si Apple a l’intention de transformer cette simple idée en réalité. À suivre !