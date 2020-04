Apple imagine des vitres de voiture qui se teintent automatiquement

Si Apple ne semble pas travailler à la conception de sa propre voiture - électrique, autonome, intelligente, connectée, comme vous voulez -, la firme de Cupertino réfléchit aux technologies de nos futures voitures. Nouvel exemple aujourd'hui avec un énième brevet.

Les vitres de nos voitures peuvent être teintées. Cela aide le conducteur et les passagers à ne pas être dérangés par le Soleil mais aussi à leur offrir une certaine intimité vis-à-vis de l’extérieur. Cela étant dit, la teinture des vitres est le plus souvent statique. Autrement dit, une fois la vitre teintée, c’est définitif. Et cela peut être dangereux lorsque la visibilité est réduite, notamment durant la nuit, l’habitacle devenant plus sombre encore… Apple imagine une solution.

Apple imagine des vitres teintées dynamiques pour les voitures

Apple est très actif ces derniers temps sur les technologies qui pourraient équiper nos futures voitures. La firme de Cupertino décrit aujourd’hui dans un brevet découvert récemment une vitre teintée dynamique. L’idée est de pouvoir profiter de vitres qui adaptent leur opacité de manière dynamique, selon l’heure de la journée notamment. Autrement dit, selon les conditions extérieures ou selon les desiderata du conducteur (ou des passagers), les vitres pourraient être plus ou moins teintées.

À quand dans nos véhicules ?

Dans ce brevet, Apple tente d’être le plus large possible. Le document cible ainsi ici bien les vitres des véhicules que celles des bâtiments. Le premier exemple est particulièrement intéressant dans la mesure où les rumeurs évoquent depuis de nombreuses années la possibilité que la firme de Cupertino travaille sur sa propre voiture ou tout du moins sur des technologies automobiles qui pourraient, un jour ou l’autre, être revendues aux constructeurs actuels. Selon la description accompagnant le brevet, “les vitres ajustables auraient des couches ajustables, notamment au niveau de leur teinte, de leur réflectivité et de leur obscurcissement. Ces différentes couches pourraient être incorporées dans une vitre avec une ou plusieurs couches structurelles transparentes comme une paire en verre conventionnel.” Une idée fantastique sur le papier mais comme toujours avec les brevets, nul ne sait si Apple concrétisera ce brevet et si l’on pourra un jour en profiter dans nos voitures.