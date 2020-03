Apple imagine de futurs iMac avec des vidéoprojecteurs intégrés

Dans un brevet, tout est possible. On se fiche de la faisabilité technique, du coût, de la praticité de l'ensemble. Seule compte l'idée. Tout est donc possible. Apple s'en donne à cœur joie, en déposant plusieurs par jour. En voici un nouveau pour l'iMac.

En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, il semble aujourd’hui y avoir une tendance claire aux grands écrans, aux très grands écrans, ultrawide, ou au multi-écrans, bien que ce soit là une pratique plus courante. Cela permet d’améliorer sa productivité de manière significative en augmentant la quantité d’informations et de données affichées à l’écran. On multiplie ainsi les applications et autres sites affichés simultanément, pour garder un œil sur tout pendant que l’on travaille… Apple imagine quelque chose de différent pour son iMac.

Apple imagine un projecteur dans son iMac

Si les iMac d’Apple proposent déjà un concept assez particulier en étant des all-in-one, cela n’empêche pas la firme de Cupertino de proposer des solutions pour leur adjoindre d’autres écrans. Et aujourd’hui, la marque à la pomme pourrait aller plus loin. Selon un brevet découvert récemment par AppleInsider, il semblerait que Apple ait réfléchi à l’idée d’ajouter des projecteurs à son iMac, ce qui permettrait à la machine d’étendre assez facilement sa surface d’affichage de base. Voilà qui offrirait de quoi afficher davantage sans pourtant encombrer davantage le bureau. Très discret, très pratique, mais malheureusement, il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait si cette idée deviendra un jour réalité. Et personne ne pourrait encore moins savoir quand nous pourrions en profiter.

pour afficher directement sur le mur derrière son iMac

La description fournie dans le document explique notamment : “la coque arrière pourrait avoir une portion en verre ou d’un autre matériau transparent à travers laquelle les projecteurs viennent projeter des images sur la surface environnante et à travers laquelle des capteurs d’image et optiques recevraient la lumière. Ce compartiment pourrait être maintenu par un pied. Un composant électrique dans le pied pourrait venir interagir avec un appareil électronique sur le pied. Et un système sans fil dans un composant externe pourrait venir connecter l’ensemble directement.”