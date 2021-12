Apple iMac Pro 27 pouces : les premiers composants commencent à arriver

Les rumeurs évoquent depuis assez longtemps maintenant l’iMac Pro 27 pouces, une machine très attendue dans la mesure où elle devrait passer à la puce maison d’Apple. Si les rumeurs s’enchaînent ces derniers temps, les clients intéressés, eux, attendent encore de voir arriver la machine en question. Il s’avère que les premiers composants commenceraient à arriver chez Apple.

Si l’on en croit un récent rapport du PDG de Display Supplay Chain Consultants, Ross Young, en 2022, la firme de Cupertino devrait commercialiser son très attendu iMac Pro 27 pouces avec puce Apple Silicon. Aujourd’hui, selon un article de DigiTimes partagé par Ross Young sur Twitter, il semblerait que les fournisseurs de la marque à la pomme aient déjà commencé à livrer les premiers composants pour cette machine.

Le rapport affirme que les fournisseurs ont commencé à livrer de petits volumes, mais il faut assez logiquement s’attendre à ce que ces expéditions gagnent en volume une fois que la production aura atteint son plein potentiel à mesure que nous nous approchons de la date de lancement de l’appareil.

Toujours selon les rumeurs qui circulent, la firme de Cupertino devrait baptiser cet iMac 27 pouces en tant qu’iMac Pro, et ce, malgré le fait qu’elle avait fait cesser l’iMac Pro précédent propulsé par une puce Intel. C’est un choix de nom assez intéressant, mais l’on ne peut s’empêcher de se demander si cela signifie aussi que le tarif sera à la hauteur de l’iMac Pro ou s’il sera plus proche de celui de précédent iMac 27 pouces Intel.

Certaines rumeurs laissent par ailleurs entendre qu’Apple utiliserait des dalles mini LED pour son iMac Pro, des écrans avec un taux de rafraîchissement ProMotion 120 Hz. Cette machine pourrait aussi utiliser les toutes récentes puces M1 Pro et M1 Max qui ont fait leurs débuts avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Rendez-vous dans quelques semaines ou mois pour savoir ce qu’il en est.

Digitimes reconfirms my 27" iMac Pro MiniLED leak and says parts production has started… pic.twitter.com/anpVKtQyIH

— Ross Young (@DSCCRoss) December 21, 2021