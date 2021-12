Apple iMac Pro 27 pouces : finalement sans dalle mini LED ?

L'iMac Pro 27 finalement privé de mini LED ? C'est ce que croit savoir DigiTimes.

Dans la mesure où Apple équipe ses produits de dalles mini LED les uns après les autres, il n’était pas très surprenant de voir arriver un certain nombre de rumeurs affirmant que le futur iMac Pro 27 pouces pourrait, lui aussi, disposer d’une tel écran mini LED. Cela étant dit, il se pourrait qu’il faille ne pas trop en attendre de ce côté-là pour cette machine. Explication.

L’iMac Pro 27 finalement privé de mini LED ?

En effet, si l’on en croit un nouveau rapport de DigiTimes, bien que cet iMac Pro 27 pouces soit toujours attendu dans le courant de l’année 2022, l’ordinateur pourrait finalement ne pas intégrer la technologie mini LED dans son écran. À la place, la firme de Cupertino pourrait continuer d’utiliser cette bonne vieille technologie LCD que l’on trouvait dans les précédentes générations d’iMac.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Cette information entre en tous les cas en contradiction avec des rumeurs plus récentes, notamment de l’analyste Ross Young, de Display Chain Consultants. Autrement dit, il est actuellement très difficile de savoir si cet iMac Pro 27 pouces aura effectivement droit ou non à une dalle mini LED. Et cependant, on peut tout à fait comprendre que la marque à la pomme puisse avoir pris la décision de ne pas opter pour une telle dalle dans la mesure où, avec une diagonale de 27 pouces, le tarif seul de l’écran pourrait être très élevé.

Mais dans le même temps, puisque cet iMac est affublé du suffixe “Pro” et quand on sait qu’Apple a déjà intégré le mini LED dans son iPad Pro et ses nouveaux MacBook Pro, il serait assez étrange de voir la firme de Cupertino manquer cette opportunité, si l’on peut dire. Quoi qu’il en soit, le nouvel iMac Pro 27 pouces devrait être une bien jolie bête de course s’il a droit à une puce Apple Silicon M1 Max ou M1 Pro. De fait, si la technologie d’écran n’est pas très importante pour vous, ce ne serait peut-être pas un souci. À suivre !