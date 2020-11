Apple HomePod mini : un lancement sur les chapeaux de roues ?

Apple travaillait depuis assez longtemps sur une version miniature, plus abordable, de son HomePod. Le HomePod mini fut officialisé il y a peu et est disponible depuis hier. Et le succès semble déjà au rendez-vous.

Lorsque Apple avait lancé le HomePod, l’appareil était onéreux pour ce genre de catégorie de produit. Et ce fut l’un des éléments qui a empêché l’enceinte connectée de vraiment rencontrer le succès. Cela étant dit, il semblerait que la firme de Cupertino ait correctement revu sa copie avec son HomePod mini. Si l’on en croit les estimations de livraison, la demande semble extrêmement forte.

Déjà un franc succès pour le Apple HomePod mini ?

Cela signifie les commandes s’empilent chez Apple. Davantage en tous les cas que ce que la marque à la pomme avait initialement estimé. Autrement dit, le premier stock semble épuisé, il faut désormais patienter. C’est le genre de problème qu’une entreprise aime avoir. Cela signifie que les ventes devraient être au rendez-vous. Par exemple, pour le coloris Gris sidéral, aux États-Unis, il faut patienter entre deux et trois semaines avant d’espérer être livré(e). Dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni, au Canada ou encore en France, les estimations de livraison se situent entre trois et quatre semaines.

C’est ce que suggèrent les estimations des dates de livraison

Ce n’est pas une grosse surprise que ce HomePod mini se vendre très bien, du moins bien mieux que le HomePod original. Avec son tarif de 99€ seulement contre 329€ pour le HomePod classique, c’est déjà bien plus attirant. Qui plus est, la version mini offre à peu près les mêmes fonctionnalités, pour un tiers du prix. Étant donné que la plupart des clients utilisent des enceintes connectées pour contrôler les appareils connectés dans leur maison, il est logique d’acheter une enceinte connectée peu onéreuse, ce qui explique probablement pourquoi des appareils comme les Amazon Echo Dot et autres Google Nest Mini sont si populaires aujourd’hui.

Difficile de savoir si Apple a l’intention de publier des chiffres précis en ce qui concerne les ventes de son HomePod mini mais du seul point de vue client, il semblerait que la situation se présente très bien pour la firme de Cupertino. À suivre !