Apple HomePod : le premier jailbreak est arrivé

Le Apple HomePod était le premier produit de la firme de Cupertino sur le marché des enceintes connectées intelligentes. Un accueil assez mitigé mais la copie a été corrigée avec la version mini sortie récemment.

Tout appareil connecté, quel qu’il soit, peut être une cible pour les hackers. Certains sont plus “intéressants” que d’autres, évidemment, ces pirates n’ont finalement que faire du produit en lui-même tant qu’ils ont une porte d’entrée vers vos données. D’autres s’y intéressent simplement pour décupler leurs possibilités, via le jailbreak notamment. À ce titre, l’enceinte connectée Apple HomePod n’avait que peu d’intérêt par rapport aux iPhone et autres iPad dans l’écosystème de la marque à la pomme. Mais la situation a aujourd’hui évolué.

L’Apple HomePod vient d’être jailbreaké pour la toute première fois

Le HomePod d’Apple est davantage devenu une priorité aujourd’hui pour les jailbreakers. Non pas que les iPhone et iPad aient été délaissés, loin de là. Comme 9to5Mac le rapporte, le développeur L1ngL1ng et l’équipe Checkra1n sont parvenus à jailbreaker pour la toute première fois le HomePod original. Le résultat est encore actuellement “partiel” dans la mesure où il est limité aux seules lignes de commandes mais cela pourrait permettre bien des choses pour les amateurs de cette enceinte connectée selon Apple.

Un résultat encore partiel, de nombreuses possibilités

Un jailbreak pourrait par exemple permettre de venir ajouter des services que Apple ne prend pas en charge officiellement. On pense notamment à des services de streaming musical. Il pourrait aussi devenir possible d’étendre la fonctionnalité Bluetooth pour pouvoir utiliser le HomePod en tant que simple enceinte sans fil pour les plates-formes Android et autre qui sont aujourd’hui hors de portée de cet appareil.

Il y a cependant, évidemment, certains bémols. Par exemple, ce jailbreak n’est pas valable sur le HomePod mini. Et comme avec n’importe quel jailbreak, sachez que l’opération vient annuler toute garantie éventuelle. À savoir avant si quoi que ce soit venait à mal se passer. Il y a aussi l’éternel jeu du chat et de la souris avec Apple à prendre en considération. Les jailbreaks fonctionnent en exploitant des failles de sécurité, failles que la firme de Cupertino s’empresse évidemment de corriger le plus rapidement possible. Aucune garantie donc que le jailbreak fonctionnera avec une nouvelle version du firmware du HomePod. Vous pourriez vous retrouvez coincé(e) sur une version de firmware particulière – si vous voulez absolument profiter du jailbreak – ou devoir dire adieu à telle ou telle fonctionnalité rendue possible par ce même jailbreak si vous mettez à jour l’appareil.