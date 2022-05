Apple, Google et Microsoft s’engagent pour des authentifications de bout en bout sans mot de passe

Apple, Google et Microsoft intensifient leurs efforts pour nous débarrasser des mots de passe. De nouvelles fonctionnalités améliorées devraient arriver avant la fin de l'année.

Les authentifications sans mot de passe sont une réalité depuis quelque temps maintenant, mais force est de constater que, parfois, l’expérience est assez bancale. Aujourd’hui, trois des plus grands géants de la tech semblent convaincus de pouvoir réduire ces frictions. Apple, Google et Microsoft ont décidé de collaborer pour étendre la prise en charge du standard de l’authentification sans mot de passe de la FIDO Alliance et du World Wide Web Consortium.

Vous pourrez ainsi utiliser l’authentification FIDO sur un smartphone ou une tablette pour vous connecter sur une app ou un site sur un appareil à proximité, quelle que soit la plate-forme. De même, vous aurez souvent un accès automatique à vos identifiants FIDO sans avoir à ajouter chaque compte sur un appareil donné, même sur un toute nouvelle machine.

De nouvelles fonctionnalités améliorées devraient arriver avant la fin de l’année

L’objectif, ici, est de permettre des authentifications sans mot de passe “de bout en bout” pour les applications et les sites web, et pas uniquement à certaines étapes. Il ne vous faudrait plus qu’un scan biométrique, de votre visage ou de votre empreinte digitale, ou un PIN sur un appareil, pour vous connecter à chaque étape. Cette initiative devrait sans nul doute prévenir bon nombre d’attaques de phishing qui tentent de vous duper pour récupérer vos mots de passe.

Apple, Google et Microsoft prévoient tous trois de rendre ces fonctionnalités améliorées du zéro mot de passe sur leur plate-forme avant la fin de l’année. Il vous faudra par contre très certainement patienter avant que les mises à jour des différents systèmes d’exploitation n’introduisent ces fonctionnalités. Mais vous n’êtes probablement plus à quelques mois prêts. Les mots de passe sont dans nos vies depuis tellement longtemps. Nous serons vraiment libérés quand ils n’existeront plus. Encore un peu (beaucoup ?) de patience.