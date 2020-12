Apple Fitness+ sera officiellement disponible le 14 décembre (mais pas en France)

Il y a quelques mois, nous apprenions l'arrivée prochaine d'un nouveau service Apple, un service pour la santé physique des utilisateurs baptisé Apple Fitness+. Son lancement n'était alors pas encore daté.

Apple a décidé de multiplier les offres de service par abonnement. Et ceci dans tous les domaines. Avec son Apple Watch, la firme de Cupertino n’est pas étrangère au sport et au suivi de la santé au quotidien. Nous apprenions alors sans vraiment être surpris, finalement, il y a quelques mois l’arrivée imminente d’un nouveau service baptisé Apple Fitness+. Nous avons aujourd’hui une date précise de lancement.

Apple Fitness+ arrive le 14 décembre

En septembre dernier, Apple introduisait officiellement son pack Apple One, un abonnement regroupant nombre de services Apple en un seul forfait plus abordable. L’une des offres dévoilées à ce moment comprenait un nouveau service, Apple Fitness+. Celui-ci offre aux utilisateurs et des vidéos pour leur activité physique ainsi que la possibilité de synchroniser ces vidéos, et les séances dans leur ensemble finalement, à leur Apple Watch.

mais pas en France !

Celles et ceux qui étaient intéressés seront certainement ravis d’apprendre qu’Apple Fitness+ est prêt à voir le jour. Apple vient de dévoiler la date de lancement du service. Ce sera pour le 14 décembre. Au cas où vous ne souhaiteriez pas payer pour le pack complet Apple One qui comprend Apple Fitness+, sachez qu’il est possible de souscrire pour ce seul service contre 9,99 $ par mois ou 79,99 $ à l’année.

Cela étant dit, Apple Fitness+ fait partie de l’offre Apple One Premier, qui, pour 29,95 $ par mois, offre un accès à Apple Fitness+, Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ ainsi que 2 To de stockage sur iCloud. Étant donné que certains de ces services coûtent environ 9,99 $ chacun, l’offre Apple One Premier est bien plus avantageuse.

On terminera enfin par préciser qu’Apple Fitness+ ne sera pas disponible partout dans le monde dès le 14 décembre. À cette date, seuls l’Australie, le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis pourront en profiter. En France, il faudra encore patienter.