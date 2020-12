Apple Fitness+ n’est pas compatible avec Apple AirPlay

Apple propose aujourd'hui un écosystème très étoffé, avec moult services et appareils, tous vivant très bien ensemble. Très bien certes mais pas sans quelques petits couacs ici ou là.

Apple a clairement mis l’accent sur les services ces derniers temps. Ceux-ci se sont multipliés, d’une part, et ont vu leurs fonctionnalités être plus ou moins étoffées, d’autre part. Résultat de l’opération, un écosystème plus abouti que jamais avec des appareils, des applications et des services qui évoluent très bien ensemble. Il est donc assez étrange de constater de temps à autre un manque ou une incompatibilité. C’est le cas avec le récent service Apple Fitness+.

Apple Fitness+ n’est pas compatible avec AirPlay

Il y a quelques mois, dans le cadre de son abonnement complet Apple One, la firme de Cupertino annonçait l’arrivée imminente d’un nouveau service de santé et d’exercice baptisé Apple Fitness+. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit d’un programme d’exercice physique pour les particuliers, à suivre à la maison, permettant d’accéder à des vidéos complètes de sport. Celles-ci peuvent aussi se synchroniser avec les appareils Apple comme l’Apple Watch.

Impossible d’en profiter sur son téléviseur sans Apple TV

Voilà qui, sur le papier tout du moins, semble très intéressant, et très pratique. Mais pour on ne sait trop quelle raison, Apple a décidé de ne pas rendre ce service compatible avec AirPlay. Autrement dit, si vous aviez l’intention d’utiliser votre téléviseur pour profiter des vidéos d’Apple Fitness+, il vous faudra un boîtier Apple TV. Cela signifie que même si votre TV est compatible avec le protocole Apple AirPlay, vous ne pourrez pas diffuser les vidéos du service depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre TV.

Pour être tout à fait honnête, comme iMore le précisé, Apple n’a jamais précisé qu’Apple Fitness+ pourrait être diffusé via AirPlay mais dans le même temps, il est assez étrange de constater que ce n’est pas le cas. Et cela place une fois encore les utilisateurs dans une position assez délicate. Le seul moyen de regarder les vidéos d’Apple Fitness+ reste donc de le faire sur iPhone ou iPad. Ou alors, bien évidemment, de passer à la caisse pour acheter un boîtier Apple TV. Espérons en tous les cas que la prise en charge du AirPlay arrivera ultérieurement. Affaire à suivre ! À noter que le service n’est pas encore disponible en France, il va falloir patienter.