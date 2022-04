Apple Fitness+ : de nouvelles vidéos pour les jeunes mamans

Apple Fitness+ ajoute des exercices pour les jeunes mamans, des exercices dirigés par la coach Betina Gozo.

Apple continue d’étendre son service d’exercices physiques en vidéo Fitness+ en ajoutant du nouveau contenu pour convenir à tous les besoins et tous les styles de vie qui peuvent exister. Aujourd’hui, la firme de Cupertino a décidé d’ajouter pas moins de sept nouvelles vidéos pour les jeunes mamans. Des vidéos de dix minutes regroupées dans une nouvelle série intitulée “Get back to fitness after having a baby” (“Reprendre le sport après avoir eu un bébé”).

Apple Fitness+ ajoute des exercices pour les jeunes mamans

Les activités proposées dans cette toute nouvelle série sont un mélange d’exercices généraux, de renforcement et de sessions Apple “Mindful Cooldown”, dirigées par l’entraineuse Fitness+ Betina Gozo, qui a justement eu un bébé tout récemment.

Comme pour les autres vidéo du service, ces nouveaux exercices intègrent aussi un certain nombre de variations, plus ou moins difficiles, plus ou moins intenses, pour celles et ceux qui voudraient augmenter la difficulté ou, a contrario, y aller plus doucement. Les Mindful Cooldown offrent des étirements ciblant certaines zones à travailler après l’accouchement tandis que les exercices généraux font notamment travailler le plancher pelvien.

Des exercices dirigés par la coach Betina Gozo

Et bien évidemment, il n’est pas question pour les jeunes mamans de ressentir une quelconque pression à “reprendre le sport” avec un planning imposé. L’objectif est de rester à l’aise et d’y aller à son rythme. Dans la vidéo d’introduction d’Apple pour ce nouveau contenu, Betina Gozo rappelle que les utilisatrices doivent y aller à leur rythme et qu’il vaudrait mieux avoir l’autorisation de son médecin avant de s’engager dans une quelconque activité physiquement éprouvante.

Ces nouveaux exercices sont disponibles dans Fitness+ à compter d’aujourd’hui. On rappelle que pour profiter de ce service, proposé à 9,99 € par mois ou 79,99 € par an, il vous faut avoir une Apple Watch.