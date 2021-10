Apple Fitness+ arrive dans 15 nouveaux pays, dont la France

Apple Fitness+ arrive dans 15 nouveaux pays le 3 novembre dont la France.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple mise beaucoup sur les services comme (nouvelle) source de revenus. La firme de Cupertino les a ainsi multipliés ces dernières années, sur différents segments. Pour rester dans un domaine très important aux yeux de la marque à la pomme, la santé, avait été lancé il y a peu Apple Fitness+. Le service arrive le mois prochain dans 15 nouveaux pays, dont la France.

L’année dernière, Apple annonçait un nouveau service via abonnement baptisé Apple Fitness+. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s’agit là d’un service de vidéo sport et santé. Les abonnés peuvent regarder ds contenus proposant divers exercices à réaliser et plans d’entraînement à suivre, selon les objectifs de chacun.

De prime abord, cela peut ressembler fort à n’importe quelle vidéo du genre que vous trouveriez sur Internet, mais Fitness+ offre un avantage supplémentaire à celles et ceux qui possèdent une Apple Watch. Vous pouvez suivre vos différentes constantes sur l’écran de la montre en même temps que vous réalisez les exercices, ce qui est plutôt pratique. La fonctionnalité a été lancée dans quelques pays au démarrage mais elle s’apprête aujourd’hui à s’étendre.

En effet, selon Apple, Fitness+ sera disponible dans 15 nouveaux pays à compter du 3 novembre : Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Brésil, Colombie, Émirats arabes unis, Espagne, France, Indonésie, Italie, Malaisie, Mexique, Portugal, Russie et Suisse.

Ces quinze nouveaux pays viennent s’ajouter à l’Australie, au Canada, à l’Irlande, à la Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui y ont déjà droit depuis l’officialisation du service. Autrement dit, à partir du 3 novembre prochain, pas moins de 21 pays pourront en profiter. Apple Fitness+ est proposé à 9,99 $ pour un mois ou 79,99 $ par an. Ce service est aussi inclus dans l’offre Apple One Premier à 29,95 $ par mois comprenant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et 2 To de stockage sur iCloud.