Apple Fitness+ arrive cet automne sur iPhone dans 21 pays (dont la France)

Apple Fitness+ arrive sur iPhone cet automne. Parfait pour s'entraîner davantage et plus facilement. Du contenu inédit est aussi prévu.

À partir de cet automne, vous n’aurez plus besoin d’une Apple Watch pour utiliser Apple Fitness+. Le service sera disponible sur iPhone dans les 21 pays dans lesquels la firme de Cupertino propose déjà le service. Y compris en France donc. Apple avait déjà annoncé durant la WWDC qu’une application Fitness pour iPhone, indépendante de l’Apple Watch, était en préparation. Cette information n’est donc pas vraiment une nouvelle, mais c’est une bonne chose de la voir concrétisée.

Lorsque la marque à la pomme a lancé Fitness+ en 2020, l’expérience était totalement centrée autour de la smartwatch, ce qui pouvait sembler assez curieux pour les exercices que l’on peut simplement suivre sur l’Apple TV. Bientôt cependant, les utilisateurs n’ayant qu’un iPhone pourront profiter pleinement du service Fitness+, y compris les 3 000 exercices et séances de méditation dirigés par des coachs. Votre iPhone va estimer les calories brûlées, lesquelles compteront dans la progression de vos objectifs sur l’anneau Bouger (l’Apple Watch offrira cependant des données plus précises). Et bien que vous ayez besoin d’un iPhone pour souscrire à Fitness+, vous pourrez profiter de l’application sur iPad et sur Apple TV.

Parfait pour s’entraîner davantage et plus facilement

De plus, Apple publiera de nouveaux épisodes Time to Walk cet automne. Time to Walk est une expérience audio pensée et conçue pour inciter les gens à sortir et à marcher plus souvent. La quatrième saison proposera notamment des histoires de Regina Hall, Nicky Jam, Constance Wu et Meghan Trainor. Time to Run, de son côté, offrira aux abonnés Fitness+ des sorties de course à pied dans des endroits comme le Parc National Yellowstone dans le Wyoming, Mexico City, Anchorage, Monterey et Seattle. Time to Walk et Time to Run seront aussi disponibles sur l’app Fitness sur iPhone.

Du contenu inédit est aussi prévu

À partir du 12 septembre prochain, les utilisateurs Fitness+ auront aussi accès à davantage de sessions Artist Spotlight proposant de la musique de Mary J. Blige, The Rolling Stones et The Weeknd. Il y avait aussi une toute nouvelle collection d’exercices de pilates pour renforcer tout votre corps, y que des cours avec un nouveau professeur de yoga. Sur l’Apple Watch, sélectionner les exercices Fitness+ proposera avantage d’indications et directives sur l’écran.