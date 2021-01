Apple fera une “grosse annonce” aujourd’hui

Apple est une énorme entreprise mondiale. En tant que géant de la tech, elle se doit – pratiquement – aussi de s’engager sur différents fronts, pour l’environnement, pour l’éducation, etc. La firme de Cupertino a ainsi multiplié les initiatives diverses depuis ses débuts. Aujourd’hui, une “grosse annonce” doit avoir lieu, et ce n’est pas un nouveau produit.

Il ne fait aujourd’hui pas grand doute qu’Apple organisera, comme à son habitude, un événement dans les mois à venir – en mars ? – pour y dévoiler un certain nombre de nouveaux produits. Un nouvel iPad, très probablement, ainsi que les très attendus AirTags et peut-être d’autres encore. Mais il semblerait que la marque à la pomme ait aujourd’hui une “grosse annonce” à faire.

C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de CBS This Morning qui dévoile un court extrait d’une interview réalisée avec le PDG d’Apple Tim Cook. Cela étant dit, avant que vous ne sautiez au plafond, comme dit précédemment, Gayle King de CBS précise que cette interview était planifiée de relative longue date et que cette annonce prévue pour aujourd’hui n’est pas un nouveau produit.

Selon Gayle King, “ce n’est pas un nouveau produit, il faut le dire, ce n’est pas un nouveau produit. C’est quelque chose, je pense, de plus grand et de mieux que cela. Alors nous avons réalisé une interview et nous l’avons faite dans l’Apple Store, ici, et il est dans son quartier général. Il a aussi accepté de répondre à d’autres questions.” La raison pour laquelle Gayle King a dû clarifier les choses, c’est que, dans l’extrait partagé par CBS This Morning, on peut voir Tim Cook évoquer les événements qui ont eu lieu au Capitole la semaine dernière. Gayle King voulait que les spectateurs sachent que l’interview était planifiée auparavant et qu’il s’agira à n’en point douter d’une nouvelle initiative de la part de la marque à la pomme.

Mais dans quel domaine ? Les spéculations vont déjà bon train quant à cette fameuse annonce. Peut-être pourrait-il s’agir d’une initiative environnementale, peut-être Apple annoncera-t-il un vaste projet conduisant à la fabrication de sa propre voiture. Peut-être est-ce un projet en lien avec la vie privée. Encore un peu de patience, nous devrions savoir de quoi il retourne dans les heures à venir.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

