Apple fait don de millions de masques pour les États-Unis et l’Europe

Dans de nombreux pays durement touchés par le nouveau coronavirus, les hôpitaux se retrouvent à manquer de certains produits indispensables. C’est le cas notamment du gel hydroalcoolique ou des masques de protection. Des entreprises n’ont pas hésité à modifié leurs lignes de production pour en fabriquer. Certaines entreprises de la tech participent aussi à cet effort indispensable. C’est le cas notamment de Apple.

En effet, Tim Cook vient d’annonce que la firme de Cupertino allait faire don de “millions” de masques aux professionnels de santé en Europe et aux États-Unis. Si le patron de la marque à la pomme n’est pas entré dans les détails quant aux chiffres, le vice-Président Mike Pence, de son côté, déclarait dans un communiqué que pas moins de 2 millions de masques N95 étaient actuellement acheminés vers le Pays de l’Oncle Sam. Ce n’est pas la seule aide mise en place par Apple pour aider à la lutte contre le nouveau coronavirus. La firme de Cupertino avait déjà mis sur pied un programme d’aides à hauteur de 15 millions de dollars et avait annoncé que les possesseurs d’une Apple Card seraient exemptés des frais pour le mois de Mars.

Apple n’est pas le seul géant de la tech à participer à cet effort collectif contre le Covid-19, en faisant des dons de matériel ou autre. Alibab et son fondateur Jack Ma ont donné des masques, des kits de dépistage et des combinaisons de protection. Elon Musk, PDG de Tesla, annonçait quand à lui mettre à disposition ses usines pour fabriquer des respirateurs. Les initiatives se multiplient, signe que les sociétés de la tech peuvent elles aussi jouer un grand rôle dans la lutte contre cette pandémie bien qu’elles n’aient pas nécessairement de réelle expertise en la matière.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

— Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020