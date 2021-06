Apple FaceTime va enfin arriver sur Windows et Android

Apple FaceTime était jusqu'alors réservé aux appareils de la marque à la pomme. La firme de Cupertino vient d'annoncer que le service arrivera enfin sur Windows et Android.

Il existe aujourd’hui de très nombreuses solutions pour les appels vidéos ou la visioconférence. Et leur utilisation a explosé avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises par les gouvernements du monde entier. Parmi celles-ci, Apple FaceTime. Un service réservé jusqu’alors aux appareils de la marque à la pomme.

Apple FaceTime arrive sur Windows et Android

Depuis toujours, FaceTime était une exclusivité des appareils iOS et macOS. Vous vouliez faire un FaceTime avec un ami ? Celui-ci n’avait pas d’appareil macOS ou iOS ? Dommage. Mais ça, c’était avant, si l’on peut dire. Durant sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple a annonce que FaceTime allait enfin arriver sur les appareils Windows et Android.

Ou plutôt, il sera possible d’assister à un appel FaceTime sur ces appareils

Ceci étant dit, avant que vous ne commenciez à sauter au plafond, sachez que la firme de Cupertino n’a pas l’intention de créer une application pour ces deux plates-formes. Apple va simplement permettre aux utilisateurs de FaceTime de créer un lien qui, lorsqu’il sera ouvert sur un navigateur, que ce soit via une machine Windows ou un appareil Android, permettra de participer à un appel FaceTime.

Cela signifie que seuls les utilisateurs FaceTime disposant d’un appareil Apple pourront démarrer un appel FaceTime. Si vous avez un appareil Android et que vous voulez faire un FaceTime avec un proche ayant un appareil Apple, ce ne sera pas possible. Il faudra que ce dernier crée le lien et vous le transmette. Cette méthode de création de lien n’est pas nouvelle. Zoom, par exemple, l’utilise déjà mais c’est nouveau pour Apple.

Pour l’heure, nul ne sait quand cette nouvelle fonctionnalité sera lancée mais il y a fort à parier qu’elle soit disponible en même temps que iOS 15, à l’automne donc. À suivre !