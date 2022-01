Apple face à un recours collectif concernant les problèmes de charge des écouteurs Powerbeats Pro

Apple face à un potentiel recours collectif concernant les problèmes de charge de ses écouteurs Powerbeats Pro.

Apple fait aujourd’hui face à un nouveau recours collectif concernant les problèmes liés à la batterie des écouteurs Powerbeats. Alejandro Vivar, résidant à New York, a déposé un dossier pour un potentiel recours collectif pour des accusations de défaut de conception dans les écouteurs Powerbeats Pro qui empêchent ces derniers d’être rechargés correctement. Dans la mesure où il serait trop facile de perdre le contact entre les écouteurs et leur étui de recharge, l’un des écouteurs ne se charge jamais ou consume rapidement sa charge. Selon le plaignant, la firme de Cupertino aurait trompé les utilisateurs en communiquant sur l’autonomie du produit et aurait échoué à corriger des problèmes dont elle était parfaitement consciente.

Les avocats de Alejandro Vivar suggèrent que la cause de tout cela serait la combinaison d’un problème de design et d’un embout d’oreille pas suffisamment solide. Selon le dossier de cette affaire, les clients ont même dû insérer une “cale” pour maintenir les broches de charge en contact avec celles de l’étui. Les avocats ont aussi rejeté les déclarations de la marque à la pomme disant que les Powerbeats Pro sont résistants à la sueur et à l’eau, arguant que la sueur vient corroder les contacts de charge.

Le plaignant demande à ce qu’Apple “corrige” la situation, offre une compensation aux utilisateurs affectés et verse des dommages pour un montant non spécifié. Si ce dossier devient un véritable recours collectif, celui-ci pourrait couvrir les clients de l’État de New York, mais aussi ceux de Géorgie, du Michigan, du Montana, du Dakota du Nord, de l’Oklahoma, de Rhode Island, du Dakota du Sud et de Virginie.

Contacté sur le sujet, Apple n’a pas (encore) souhaiter s’exprimer. Comme c’est souvent le cas avec ce genre de dossiers, il est très peu probable que cette affaire devienne un recours collectif ou n’aboutisse à une quelconque compensation. Et ne vous attendez pas non plus à une grosse rentrée d’argent dans l’éventualité où l’affaire serait gagnée – à quelques rares exceptions, les recours collectifs aboutissent le plus souvent à de très petites sommes. Affaire à suivre !