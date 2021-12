Apple face à un recours collectif à cause de l’écran de l’Apple Watch

Apple face à un recours collectif pour l'écran de son Apple Watch. Les plaignants souhaitent faire reconnaître un défaut de conception avec le lithium de la batterie et l'écran.

Apple vante chaque année les matériaux utilisés pour la fabrication de l’écran de son Apple Watch, des matériaux qui rendent, semble-t-il, la dalle extrêmement résistante et durable. Cela étant dit, il semblerait qu’il y ait un problème avec l’Apple Watch, un souci suffisamment sérieux, apparemment, pour que des propriétaires de cette montre connectée très populaire décident de lancer un recours collectif contre la firme de Cupertino.

Apple face à un recours collectif pour l’écran de son Apple Watch

Si l’on en croit le dossier, il y aurait un souci qui affecte l’Apple Watch, de la montre de première génération à la Series 6. Toujours selon les plaignants, le lithium de l’Apple Watch aurait tendance, trop tendance à gonfler, ce qui aurait pour conséquence de voir la batterie presser contre l’écran et le faire dysfonctionner. Dans certains cas, l’écran aurait même fini par casser.

La plainte inclut aussi l’image d’une grosse lacération sur le bras d’un plaignant. Cette blessure aurait être causée par la casse d’un écran d’Apple Watch à cause de ce défaut. L’action en justice veut obtenir des dommages et intérêts pour les utilisateurs d’Apple Watch et voudrait que la firme de Cupertino reconnaisse officiellement “la nature défectueuse de l’Apple Watch”.

Les plaignants souhaitent faire reconnaître un défaut de conception avec le lithium de la batterie et l’écran

Comme dit plus haut, tous les utilisateurs d’une Apple Watch, de la première génération à la Series 6, y compris l’Apple Watch SE, pourraient être concernés.

Cela étant dit, ce n’est pas la première fois que la marque à la pomme se retrouve ainsi assigné en justice, face à un recours collectif ou non. Une autre plainte avait même déjà été déposée contre Apple et l’écran de son Apple Watch. C’était en 2018, mais un juge fédéral avait finalement classé l’affaire en 2019, estimant qu’il n’y avait pas matière à poursuivre le dossier. Qu’en sera-t-il cette fois ? Il faudra attendre, probablement plusieurs mois, avant d’avoir la réponse à cette question.