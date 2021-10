Apple explorerait plusieurs pistes pour faire de ses AirPods un appareil de santé

Apple explorerait plusieurs pistes pour ses AirPods pour en faire un accessoire de suivi de la santé.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple mise énormément sur la santé pour ses appareils connectés. L’iPhone, évidemment, mais surtout son Apple Watch, avec sa batterie de capteurs dédiés. La firme de Cupertino explorerait plusieurs pistes pour faire des AirPods un accessoire de santé. Explication.

Apple explorerait plusieurs pistes pour ses AirPods

Étant donné qu’il existe aujourd’hui sur le marché des casques et écouteurs capables de mesurer un certain nombre de constantes vitales et dans la mesure où l’intérêt de la marque à la pomme pour le secteur de la santé n’est plus à démontrer, il ne serait pas surprenant que de futures versions des écouteurs AirPods arrivent sur le marché avec des fonctionnalités dédiées à la e-santé. Aujourd’hui, selon un rapport du Wall Street Journal, c’est précisément ce sur quoi Apple travaillerait actuellement.

Pour en faire un accessoire de suivi de la santé

Le rapport en question affirme que plusieurs sources auraient informé le journal qu’Apple explorerait plusieurs options pour que les AirPods puissent être utilisés comme appareil de santé. Cela inclut des fonctionnalités comme la prise de température, l’aide auditive et l’utilisation de capteurs de mouvement pour que les AirPods puissent aider à corriger votre posture au quotidien.

Le rapport affirme cependant que nous ne verrons probablement pas un tel appareil de sitôt. De tels AirPods n’arriveraient pas avant 2022, au plus tôt, s’ils voient bien le jour. Ceci parce qu’il y a encore quelques barrières légales à passer pour Apple, notamment auprès de la FDA, si la marque à la pomme veut commercialiser de tels écouteurs pour la santé. L’Apple Watch dispose déjà d’un certain nombre de fonctionnalités restreintes au niveau légal selon les pays, comme le moniteur ECG, ce qui explique pourquoi la fonction ne fut pas disponible partout dans le monde au lancement.

Apple a déjà reconnu que les AirPods pourraient facilement avoir du potentiel en ce qui concerne le suivi de la santé mais le géant américain n’était pas allé plus loin, loin de confirmer qu’il travaillait sur quoi que ce soit. D’ici là, les AirPods de troisième génération pourraient être officialisés durant l’événement Unleashed de la semaine prochaine. Sans rien de très innovant, semble-t-il. À suivre !