Apple explorerait déjà une technologie sans fil 6G

Apple n'est peut-être pas de ceux qui adoptent les nouvelles technologies le plus rapidement mais cela n'empêche pas le géant d'explorer les différentes possibilités en interne.

La connectivité, mobile comme fixe, est en pleine évolution actuellement. Alors que la 5G commence tout juste à être déployée dans le monde entier, les acteurs du marché travaillent déjà sur le prochain standard, la 6G. Et de grands noms s’y emploient. C’est le cas notamment d’Apple, qui explorerait actuellement les possibilités de cette 6G en interne.

Apple cherche des ingénieurs pour travailler sur la 6G

Le déploiement de la 5G se poursuit, lentement mais sûrement, selon les régions. Cela n’empêche évidemment pas des entreprises comme Apple de travailler sur la prochaine génération de technologie de connectivité sans fil, la 6G. C’est tout du moins ce qu’annonce Bloomberg qui a découvert une offre d’emploi publiée par Apple pour des ingénieurs spécialisés en la matière.

et œuvre dans le même temps à poser les bases de ce prochain standard

Selon la description de la fiche, la firme de Cupertino chercherait plus précisément des “Wireless Research System Engineers” et “RAN1/RAN4 Standards Engineers”. Ceux-ci “feront partie d’une équipe chargée de définir et d’effectuer des recherches sur les standards de la prochaine génération comme la 6G. Vous recherchez et poserez le design des systèmes de communication sans fil de la prochaine génération (6G) pour les radio access network (RAN) avec un accent sur les couches PHY/MAC/L2/L3.”

Ceci étant dit, il convient évidemment de ne pas s’enflammer. Comme dit, la 5G n’en est encore qu’à ses débuts, ce qui signifie qu’il faudra encore de longues années avant de voir arriver la 6G mais il n’est vraiment surprenant de voir Apple s’y intéresser déjà. La marque à la pomme utilise actuellement les modems 5G de Qualcomm mais après l’acquisition de la division modem d’Intel, l’on imagine fort bien que la firme de Cupertino voudra fabriquer ses propres modems 5G le plus tôt possible, et probablement donc ses modems 6G lorsque nous en serons là.

Apple est aussi membre du groupe industriel “Next G Alliance” qui compte notamment parmi ses rangs Google et LG. L’objectif de cette alliance est justement de définir les spécifications de la 6G. Il n’est donc vraiment pas surprenant de voir qu’Apple s’y intéresse dès à présent.