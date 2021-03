Apple explore l’idée d’une bague pour détecter les gestes

Apple réfléchit constamment à l'avenir, aux nouvelles technologies, aux éventuels nouveaux produits. Cela se traduit par des dépôts de brevet très nombreux. En voici aujourd'hui un très intéressant.

Pour que les réalités virtuelle et augmentée puissent vraiment se démocratiser, outre des appareils compatibles plus discrets encore, il faudra améliorer l’interface entre l’homme et ce monde virtuel. À l’heure actuelle, c’est encore loin d’être naturel. Les différents acteurs réfléchissent continuellement au sujet. Apple explore par exemple l’idée d’une bague pour détecter les gestes.

Apple réfléchit à une bague pour détecter les gestes

Actuellement, les casques de réalité virtuelle sont souvent accompagnés de manettes pour le moins imposantes permettant à l’utilisateur d’interagir avec le monde virtuel. Cela étant dit, de par leur taille, celles-ci sont loin d’être pratiques pour une utilisation en dehors de la maison. C’est pour cette raison qu’il est intéressant de voir aujourd’hui Apple explorer l’idée d’un contrôleur bien plus compact, sous la forme d’une simple bague.

et contrôler le monde virtuel

Dans un brevet découvert par AppleInsider, on apprend que la firme de Cupertino s’intéresse à la possibilité de concevoir un anneau qui aurait la capacité de détecter les gestes ainsi que le contenu de la main de l’utilisateur. Par exemple, si la bague détecte qu’il y a un Apple Pencil dans la main de l’utilisateur, elle pourrait adapter ses gestes en conséquence. Ainsi, une rotation du poignet vers la gauche pourrait déclencher l’action d’annulation, vers la droite modifierait l’outil d’écriture, etc.

Cette bague pourrait aussi être utilisée pour aider à communiquer avec un autre appareil comme une paire de lunettes connectées. L’Apple Pencil pourrait alors être en relation directe avec les lunettes. Les utilisateurs pourraient alors utiliser le stylet avec la bague pour dessiner virtuellement. Voilà en tous les cas un brevet fort intéressant mais qui pose de nombreuses interrogations. Notamment quant à la praticité de l’ensemble. Et cela demanderait à l’utilisateur de porter un accessoire supplémentaire.

Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’un brevet. Nul ne sait à quel point l’idée est prometteuse aux yeux d’Apple, si elle est envisageable techniquement et si la marque à la pomme a l’intention de s’engager dans cette voie. À suivre !