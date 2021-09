Apple explique que toutes les applications peuvent utiliser le 120 Hz de l’écran de l’iPhone 13

Apple précise les choses quant à l'écran 120 Hz de l'iPhone 13. Toutes les applications peuvent en profiter, mais il faut mettre lesdites apps à jour.

L’iPhone 13 d’Apple introduisait un certain nombre de nouveautés, la plupart assez minimes mais qui font la différence à l’usage. Parmi les plus notables pour l’utilisateur, on pourrait facilement citer le taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi offrir un vrai avantage dans certaines situations du quotidien.

Il y a quelques jours, un rapport de développeurs laissait entendre que leurs applications ne pouvaient pas tirer pleinement partir du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’iPhone 13. Ceci a rapidement conduit à des spéculations, certains y voyant là le fait qu’Apple ait volontairement bridé la fonctionnalité pour préserver l’autonomie de l’appareil. Il s’avère que ce n’est pas le cas.

Dans un document d’aide publié sur son cite web, la firme de Cupertino explique que toutes les applications peuvent profiter du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran de l’iPhone 13 et qu’il suffit, pour ce faire, d’activer l’option. Ceci contrairement à l’iPad Pro pour lequel les applications n’ont pas besoin d’être mises à jour pour utiliser les 120 Hz de l’écran. Mais ceci est peut-être dû à la batterie plus conséquente intégrée dans la tablette.

Ce document met aussi en avant ce que les développeurs peuvent attendre de cet écran 120 Hz, avec son taux de rafraîchissement dynamique qui signifie donc que le taux n’est pas toujours à 120 Hz et que ce n’est pas quelque chose que les développeurs peuvent forcer. Ils devraient donc être au courant de cela durant les phases de test de leurs applications.

Apple a par ailleurs confirmé qu’il y avait un bug actuellement affectant certaines animations reposant sur Core Animation, un correctif est en cours. D’ici là, les utilisateurs n’ont rien à faire si ce n’est attendre et espérer que les développeurs de leurs applications favorites mettront à jour les applications en question pour tirer avantage des facultés de ce nouvel écran.