Apple étend son programme de réparation de Mac

Apple applique une politique relativement stricte en matière de réparation pour ses machines. Certains revendeurs peuvent effectuer des réparations, certes, mais ils restent très limités. Le programme de réparation s'étend aujourd'hui.

Apple adorerait voir tous ses clients envoyer leurs ordinateurs dans ses laboratoires pour les faire réparer plutôt que ceux-ci ne passent par des magasins tiers. Malheureusement, le coût de la réparation d’un Mac part les voies officielles peut être prohibitif, ce qui rend ces magasins tiers plus intéressants. Se pose aussi la question de savoir si les réparations effectuées par les magasins en questions sont efficaces et si les composants utilisés sont authentiques.

Le programme de réparation indépendante étendu aux Mac

Si ce genre de considération vous préoccupe, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que Apple vient d’annoncer l’extension de son programme de réparation indépendante pour prendre désormais en charge les Mac. Jusqu’à présent, le programme se limitait aux iPhone. Il couvre aujourd’hui les Mac. Autrement dit, les clients auront davantage d’options lorsqu’ils ont besoin de faire réparer leur machine Apple.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le programme de réparation indépendante est un compromis pour les petits magasins de réparation qui n’ont pas les ressources pour devenir revendeur agréé, et bénéficier par là même des voies officielles. Cela permet aux petits établissements de s’inscrire pour des formations gratuites offrant une certaine familiarisation avec les processus de réparation d’Apple mais aussi un accès au catalogue de pièces officielles pour réparer des iPhone et (désormais) des Mac.

Voilà qui offrira davantage de solutions fiables aux utilisateurs

Selon Jeff Williams, directeur des opérations chez Apple, “lorsqu’un appareil a besoin d’être réparé, nous voulons que les gens aient accès à une solution sûre et fiable, cette dernière extension vient étendre les millions de réparation que nous avons déjà ajoutés depuis un an. Nous sommes impatients de pouvoir proposer cette nouvelle expérience de réparation pratique et en toute confiance à nos utilisateurs de Mac.”