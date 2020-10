Apple et Netflix misent gros pour s’offrir le dernier film James Bond

Tant qu’un vaccin ne sera pas découvert ou qu’un traitement tout à fait viable ne sera mis au point pour vaincre le Covid-19, il paraît très improbable que nous puissions reprendre une activité normale. Parmi nos petites habitudes largement perturbées, aller au cinéma. Si les salles ont rouvert dans certains pays, y compris en France, nombreux sont les amateurs à craindre d’y aller. De fait, les studios doivent trouver un autre moyen pour sortir leurs films.

Que faire donc des films qui sont déjà prêts à être diffusés ? Peut-être que les services de streaming pourraient être la réponse à cette question. Un tweet de Drew McWeeny, leakster spécialisés dans l’industrie cinématographique, affirme que Apple et Netflix se sont lancés dans une guerre des enchères pour un titre très attendu, le dernier film en date de James Bon, “No Time To Die”.

Le film en question est actuellement prévu pour le 2 avril 2021 dans les salles obscures. Mais avant ce report, il devait sortir en salles avant la fin de cette année. Le Covid-19 aura causé deux reports successifs de cette date et il est aujourd’hui encore très difficile de dire si cette nouvelle date sera maintenue. À tel point que Drew McWeeny affirme que MGM est actuellement sous pression pour vendre la distribution de son film à un service de streaming. Et Apple et Netflix aurait tous deux proposé des “offres monstres” pour le film.

Malheureusement, Drew McWeeny ne donne aucun chiffre mais étant donné la popularité de la licence James Bond, il ne fait aucun doute que l’obtention de la diffusion d’un tel film sera une énorme aubaine pour l’une ou l’autre des plates-formes, plus encore si celle-ci parvient à s’offrir l’exclusivité. Impossible de savoir comment cette affaire se conclura, l’avenir nous dira ce qu’il en est.

Dans le même temps, d’autres sociétés comme Disney ont déjà tenté ce genre d’alternatives avec des films qui devaient à l’origine sortir au cinéma. L’exemple le plus flagrant étant très certainement le Mulan en live action de Disney. Le géant américain avait pris la décision de le diffuser sur sa plate-forme Disney+, les clients devant débourser 30$ supplémentaires pour pouvoir le voir.

I can't get my head around the idea that we may well see James Bond debut on Apple TV+ or Netflix. The numbers I've been hearing the last few days are I N S A N E…

— BooMcScreamy (@DrewMcWeeny) October 22, 2020