Apple et Google vont faciliter l’effacement d’un smartphone volé

Apple, et Google, ont annoncé qu'ils allaient travailler à simplifier l'effacement complet des données d'un smartphone volé.

Nos smartphones actuels contiennent aujourd’hui toute notre vie numérique, ou presque. Avec certaines données assez peu sensibles et d’autres absolument vitales. Les fabricants et développeurs ont intégré un certain nombre de mécanismes de sécurité, pour éviter notamment que ces données se retrouvent entre les mains des voleurs de smartphones, par exemple. Apple a décidé de simplifier l’effacement à distance de l’iPhone.

Apple veut simplifier l’effacement à distance d’un iPhone volé

Apple a déjà mis en place un certain nombre de mesures pour aider les personnes victimes de vol à gérer la situation plus sereinement. Et ces mesures ont eu un impact important dans la mesure où les vols d’iPhone ont nettement diminué aux quatre coins du globe. Cela étant dit, au Brésil, les voleurs y ont trouvé un nouvel intérêt. Les appareils ne sont pas revendus, ils servent, via les applications bancaires installées, de porte d’entrée aux comptes de la victime.

Nul ne sait encore comment cela se manifestera

La firme de Cupertino offre différents outils offrant la possibilité aux utilisateurs de verrouiller leur appareil à distance et de l’effacer le cas échéant. Aujourd’hui, selon le journal brésilien Folha de S.Paulo, Apple et Google ont déclaré qu’ils allaient simplifier l’accès à ces services, notamment à l’effacement des données d’un smartphone volé.

Les deux géants de la tech ne sont pas entré dans les détails quant à la manière de “simplifier” l’opération. À l’heure actuelle, il n’est pas difficile d’accéder au réseau Localiser d’Apple et de déclarer un appareil comme étant perdu ou volé puis de le verrouiller et de l’effacer à distance. L’utilisateur a simplement besoin d’un ordinateur. Peut-être Apple envisage-t-il de mettre en place une hotline dédiée pour permettre déclarer un incident et qu’un opérateur puisse effacer l’appareil directement. Il ne s’agit là que de pure spéculation. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément. À suivre !