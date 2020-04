Apple et Google retireront leur outil de suivi des contacts après la crise

Alors que le Covid-19 continue de faire des milliers de morts chaque jour aux quatre coins du globe, les initiatives se multiplient pour aider à lutter contre ce virus. Apple et Google ont créé la surprise en travaillant ensemble sur une technologie mobile.

Il y a quelques jours, Apple et Google annonçaient travailler ensemble pour créer un outil de suivi des contacts qui seraient directement intégré dans iOS et Android ainsi que des API pour que les développeurs puissent créer des applications similaires pour aider à suivre la propagation du virus. Cela suscitait rapidement des inquiétudes quant au respect de la vie privée mais les deux géants de la tech viennent d’annoncer que, une fois la pandémie définitivement derrière nous, cet outil sera supprimé.

Des porte-parole de Apple et Google ont déclaré officiellement que cette fonctionnalité disparaîtrait une fois la crise passée. Et de préciser que cela se fera très probablement graduellement, pays par pays. Le plus probable étant que cette suppression se fasse d’abord dans les pays où les chiffres n’indiquent aucun nouveau cas d’infection ou presque depuis un certain temps. Cela permettrait de rassurer les utilisateurs quant à l’utilisation des données personnelles dans un cadre tout autre que le suivi de l’épidémie.

Les conditions précises de la désactivation de cette technologie sont encore floues mais les ingénieurs des deux géants de la tech ont déclaré que ces API n’ont pas été conçues pour être maintenues indéfiniment. À l’heure actuelle, personne ne sait combien de temps durera cette pandémie. Et la cause est très simple : il n’existe pour le moment aucun traitement ni vaccin contre le nouveau coronavirus. Les projets sur ces deux segments sont nombreux, dans des dizaines de pays du globe, certains sont déjà en pleine phase d’essai clinique, mais ils sont encore loin d’être prêt pour une utilisation à grande échelle. Selon de précédentes estimations, il faudrait environ 12 à 18 mois avant qu’un vaccin ne soit prêt.