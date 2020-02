Apple et Amazon, seuls à bien s’en sortir sur le marché des tablettes

Si le marché des smartphones se porte extrêmement bien, celui des tablettes, par contre, est plus récalcitrant. Il est très difficile pour les fabricants d'y exister. Sur l'année 2019, par exemple, ils ne sont que deux à y avoir pesé.

Ce n’est un secret pour personne que le marché des tablettes est très difficiles. Les ventes ne sont pas folichonnes et cela se ressent chez tous les fabricants. L’année 2019 fut particulièrement morne. En ce début d’année 2020, les premiers chiffres commencent à tomber. Selon les analystes de IDC, les expéditions de tablettes auraient diminué de 1,5% par rapport à l’année dernière. Et certaines marques ont subi une baisse très significative.

2019, une année à oublier pour le marché des tablettes

Pour faire simple, seules deux marques parviennent à sortir leur épingle du jeu. Il s’agit de Apple et Amazon qui voient leur part de marché progresser de 34,6% et 9% respectivement. Même les poids lourds du secteur que sont Samsung, Huawei et Lenovo ont tous vu leurs ventes diminuer au cours de cette année 2019. Les analystes de IDC n’expliquent pas les causes de cette baisse sur l’année entière mais les statistiques du dernier trimestre pourraient livrer quelques indices. Apple a été particulièrement agressif sur le segment en 2019 et ses modèles les moins onéreux connaissent un franc succès. L’iPad 10,2 pouces a ainsi représenté près de 65% des expéditions d’Apple. Amazon, de son côté, a des difficultés aux États-Unis, mais ses tablettes Fire très abordables ont vu leurs ventes exploser, notamment pendant le Black Friday.

Seuls Apple et Amazon s’en sortent bien

Concernant la concurrence, les problèmes sont divers. Samsung s’en est très bien sorti avec ses tablettes “compatibles avec un clavier” comme la Galaxy Tab S6 mais ce n’était pas suffisant pour compenser les pertes dans les autres segments. Huawei et Lenovo, de leurs côtés, ont connu le succès chez eux en Asie mais pas ailleurs. Et la décision des États-Unis de bannir Huawei n’a clairement pas aidé. Cette baisse de la générale du marché laisse certaines marques en difficulté, et notamment parce que les causes ne sont pas évidentes. Samsung pourrait avoir besoin de consolider ses tablettes d’entrée/moyen de gamme ou au contraire de se concentrer encore davantage sur le haut de gamme. L’exact opposé pourrait être valable pour Huawei et Lenovo. Et bien que Apple et Amazon semblent s’en sortir plutôt bien, ils n’ont pas la possibilité de rester sans rien faire si leurs concurrents mettent en place des stratégies gagnantes…