Apple envisagerait des coques batterie à recharger sans fil

Apple est un géant de la tech. En tant que tel, il dépose des brevets très régulièrement, certains plus intéressants que d'autres. En voici un concernant des coques faisant office de batterie sans fil et qui se rechargeraient elles aussi sans fil.

Apple propose des coques batteries officielles pour certains de ses modèles d’iPhone depuis plusieurs années maintenant. Ces coques rechargent l’iPhone via le port Lightning et proposent à leur tour un port Lightning permettant de recharger la coque en elle-même. Il se pourrait que Apple travaille actuellement sur une version totalement sans fil de cette coque.

Apple travaillerait sur une coque batterie totalement sans fil

En effet, dans un brevet découvert récemment par AppleInsider, il semblerait que la firme de Cupertino réfléchisse à la possibilité d’un étui de protection faisant aussi office de solution de recharge bidirectionnelle pour l’iPhone. Cela signifie que cette coque pourrait non seulement recharger l’iPhone sans fil mais qu’elle pourrait elle aussi être rechargée sans fil. Autrement dit, adieu les câbles.

À noter, si une telle coque batterie devait devenir réalité, Apple ne serait pas le premier à procéder un tel accessoire. Un fabricant comme Mophie propose déjà, et depuis un certain temps, ce genre de produit. Mais ce brevet suggère que la firme de Cupertino voudrait fabriquer sa propre coque de ce genre. Le document décrit aussi un système pass-through qui, une fois l’ensemble téléphone plus coque placé sur un chargeur sans fil, permettrait de recharger d’abord l’iPhone avant de recharger la coque.

Parfaite pour un iPhone dénué de port physique, non ?

Ce brevet est aussi très intéressant dans la mesure où son existence vient renforcer les rumeurs évoquant le fait que Apple travaille sur une version d’iPhone sans aucun port physique. La recharge sans fil serait alors totalement obligatoire. Et un tel accessoire serait un incontournable.