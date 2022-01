Apple enquête sur une vaste intoxication alimentaire dans une usine d’iPhone en Inde

Apple mène l'enquête dans une usine en Inde pour des conditions de vie et de travail déplorables.

Apple a décidé d’envoyer des inspecteurs indépendants pour mener l’enquête dans une usine d’assemblage d’iPhone en Inde après que les pauvres conditions de travail et les mauvaises conditions de vie dans le complexe ont poussé les travailleurs à se mettre en grève.

Ce centre au sud de l’Inde est géré depuis toujours par le partenaire d’Apple, Foxconn. Une enquête de Reuters a mis en évidence que les femmes travaillant à l’usine le faisaient dans des conditions extrêmement difficiles, contraintes de dormir sur le sol dans des dortoirs surpeuplés et devoir partager des toilettes sans même l’eau courante. Récemment, une intoxication alimentaire avait même entrainé l’hospitalisation de 150 personnes, ce qui avait motivé les employés à se mettre en grève et à fermer l’usine le 18 décembre.

En réponse, Apple a déclaré avoir placé l’usine en période de “mise à l’épreuve” (sans pour autant expliciter ce que cela signifiait pour Foxconn et les travailleurs qui assemblent les iPhone). L’usine emploie environ 17 000 personnes, elle se trouve à environ 40 km à l’ouest de Chennai.

Un porte-parole d’Apple a déclaré à BBC News : “suite aux récentes craintes concernant la qualité de la nourriture et les conditions de vie à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des inspecteurs indépendants. Nous avons découvert que certains des dortoirs distants et salles de repas utilisés par les employés ne respectent pas nos standards et nous travaillons avec le fournisseur pour que des actions soient entreprises rapidement en ce sens.”

Foxconn s’est excusé de ces conditions de vie et de travail et, comme le rapporte le gouvernement local de Tamil Nadu, est d’accord pour procéder à des aménagements dans le complexe – étendre les espaces de vie, améliorer les sanitaires, raccorder en eau potable -. L’entreprise explique qu’elle relancera l’activité de l’usine bientôt.

Cette nouvelle illustre les difficultés d’Apple depuis que le géant a décidé de délocaliser sa production hors de Chine. Selon plusieurs rapports de ces dernières années, le fabricant de l’iPhone enjoint ses fournisseurs, y compris Foxconn, basé à Taïwan, à délocaliser leur production dans d’autres pays comme l’Inde et le Vietnam. Cela fait suite à des critiques essuyées par Apple aux États-Unis parce que la marque à la pomme fait fabriquer à l’étranger et à la pression en Chine de répondre aux demandes du Parti Communiste concernant la censure et les accès aux données. Faire réaliser la production en dehors de Chine laisse aux autres partis moins de libertés sur Apple.

La firme de Cupertino a souvent été pointée du doigt pour les conditions de travail dans les usines de ses appareils. Les usines de Foxconn, plus particulièrement, ont été scrutées à la loupe ces dernières années.