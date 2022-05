Apple embauche un cadre de longue date de Ford pour son projet automobile

Apple embauche un grand cadre de Ford. Le projet de voiture d'Apple semble toujours en vie.

Cela fait longtemps, très longtemps qu’il se murmure que le géant américain Apple travaille sur un projet dans l’automobile. S’agit-il d’une voiture ou de technologies qui seraient proposées aux constructeurs existants ? Difficile à dire, mais ces dernières années, la firme de Cupertino s’est constituée une vaste équipe de spécialistes, débauchant ici ou là parmi les cadres de l’industrie.

Apple embauche un grand cadre de Ford

Apple a aujourd’hui embauché un ingénieur et cadre de longue date de Ford pour travailler sur son projet automobile. C’est Bloomberg qui a fait cette annonce. Desi Ujkashevic travaillait pour Ford depuis 1991. Avant de quitter l’entreprise en mars, elle était directrice monde de l’ingénierie pour la sécurité automobile chez Ford, un poste des plus importants donc.

Elle avait notamment en charge la supervision de l’équipe d’ingénieurs travaillant sur la sécurité des véhicules pour Ford Europe et la division des opérations du design technique monde. À ses débuts chez Ford, selon son profil LinkedIn, Desi Ujkashevic avait notamment travaillé dans l’ingénierie véhicule, les tests et la durabilité. Elle avait aussi travaillé sur diverses initiatives pour les véhicules électriques et les défis réglementaires. Autrement dit, Desi Ujkashevic semble être typiquement le genre de profil que l’on pourrait vouloir pour un projet de véhicule électrique.

Le projet de voiture d’Apple semble toujours en vie

Apple expliquait avoir commencé à travailler sur un véhicule autonome en 2015. Cela étant dit, ce projet a souffert d’un certain nombre de revers au fil des années, notamment à cause de changements de stratégies et de remaniements dans ses équipes. Doug Field, qui, avions-nous appris, avait quitté le Projet Titan, a quitté Apple pour rejoindre Ford en septembre dernier. Cependant, cette embauche de Desi Ujkashevic est une autre indication que la firme de Cupertino tente toujours de concevoir sa propre voiture électrique.

Et pour ce que cela vaut, dans un post récent sur LinkedIn, Desi Ujkashevic déclarait être “impatiente de commencer [sa] nouvelle aventure et [elle] espère continuer de contribuer à la société et à faire avancer la technologie […] pour en faire un monde meilleur !”