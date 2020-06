Apple double le tarif de l’augmentation de RAM sur son MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme

Apple met assez régulièrement ses machines à jour et plus régulièrement encore adapte les tarifs de leurs différentes options. Voici aujourd'hui une modification qui ne devrait pas plaire à tout le monde.

Si vous vous posiez encore la question de savoir si vous alliez craquer ou non pour le nouvel Apple MacBook Pro de 13 pouces et que vous envisagiez plus précisément le modèle de base, sachez que désormais cette hésitation pourrait vous coûter cher. A fortiori si vous comptiez opter pour l’option avec 16 Go de RAM au lieu des 8 de base…

Apple augmente considérablement le tarif de l’option des 16 Go de RAM

En effet, pour une raison tout à fait obscure, Apple a décidé tout récemment de procéder à une augmentation significative du tarif de cette option. Le modèle de base offre 8 Go de RAM mais il est possible de passer à 16 Go. Pour ce faire, les clients intéressés doivent désormais débourser pas moins de 250€ supplémentaires contre 150€ auparavant pour la même option. Comme dit, la firme de Cupertino revoit assez régulièrement ses tarifs mais de là à doubler – aux États-Unis, l’option passe de 100 à 200$) – cette option, voilà qui semble pour le moins bizarre. Il y a ainsi fort à parier que la cause se trouve au niveau de la chaîne de d’approvisionnement d’Apple. Un fournisseur quelconque a dû augmenté soudainement ses tarifs, obligeant la marque à la pomme à répercuter cette hausse dans le tarif demandé au grand public.

sur son MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme

Par le passé, nous avons déjà pu constater des changements de tarifs dans le sens inverse. Apple mettant à jour tel ou tel modèle pour proposer davantage de stockage pour le même prix. Cela étant dit, avec cette modification de prix, le modèle de base de ce MacBook Pro 13 pouces avec 16 Go de RAM coûte désormais 1 749€. Il serait peut-être intéressant de se tourner vers l’un des modèles équipés d’un processeur Intel Core de 10ème génération. Le modèle de base, avec 8 Go de RAM, est proposé à 1 749€ aussi, avec un SSD doublé (512 Go). Il est aussi tout à fait possible que cette augmentation de tarif ne soit que temporaire. À suivre !