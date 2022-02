Apple dominerait le marché américain des casques audio. Apple et Beats devant Bose, Samsung, JBL, Sony et autre.

Lorsque l’on pense aux casques audio et autres écouteurs, on pense très souvent d’abord aux marques audio dédiées, comme Bose, Sennheiser, Audio-Technica, Bowers & Wilkins, Sony et consort. Cela étant dit, et c’est assez intéressant, si les données de Statista sont avérées, il semblerait que l’entreprise qui domine actuellement les débats sur le marché américain des casques audio n’est autre qu’Apple.

Apple dominerait le marché américain des casques audio

Le rapport en question affirme que, selon les résultats de sa récente étude, les casques Apple AirPods et Beats représenteraient à l’heure actuelle environ la moitié du marché américain des casques et écouteurs. Cette conclusion est celle d’un sondage mené auprès de 4 220 adultes résidant dans le pays. 34 % des participants avaient un produit AirPods et 15 % un Beats.

Apple et Beats devant Bose, Samsung, JBL, Sony et autre

Quant à savoir si ceci est surprenant, la réponse est oui et non. C’est surprenant dans la mesure où, il faut l’admettre, les casques AirPods et Beats ne sont pas franchement reconnus pour offrir la meilleure des qualités de son. Cela étant dit, la manière dont la firme de Cupertino a pensé et conçu ses produits leur permet de fonctionner à la perfection dans son écosystème, et il semblerait que cette praticité d’utilisation au quotidien fasse pencher la balance vers les produits de la marque à la pomme. Tout du moins en partie.

Ce sondage a aussi montré que la troisième place est actuellement occupée par Bose, suivi de très près par Samsung, JBL, Sony, Skullcandy et, tout aussi surprenant, LG. Que vous pensiez ou non que les casques Apple ou Beats valent effectivement leur prix, c’est une autre histoire, mais il est aujourd’hui évident, selon ces données, que les clients privilégient toujours beaucoup ces marques. La situation est-elle similaire en France ?