Apple devra permettre les options de paiement externe dans l’App Store à compter du 9 décembre

Apple a jusqu'au 9 décembre pour permettre les méthodes de paiement alternatives sur l'App Store. Une opération qui nécessite pourtant, selon Apple, plusieurs mois.

Apple ne permet pas de proposer des options de paiement alternatives dans son App Store. Les développeurs sont donc obligés de passer par la méthode de paiement d’Apple, et donc de s’acquitter de la commission prélevée par le géant américain. Cela étant dit, un récent jugement rendu par Yvonne Gonzalez Rogers oblige Apple à offrir la possibilité aux développeurs de promouvoir des sites et options de paiement externes. Autrement dit, bien que l’App Store ne soit pas nécessairement obligé de supporter ces méthodes, les utilisateurs doivent pouvoir cliquer sur les liens ou boutons qui les emmènent vers ces alternatives.

Apple avait déclaré avoir besoin de davantage de temps pour écrire ces nouvelles règles, mais selon la juge Yvonne Gonzalez Rogers, la firme de Cupertino a pour obligation de se conformer à cette décision d’ici au 9 décembre. Et d’ajouter qu’elle rejetait par la même occasion la requête en sursis : “La requête d’Apple est basée sur une lecture sélective des découvertes de cette Cour et ignore toutes les découvertes qui ont conduit à cette injonction.”

Une opération qui nécessite, selon Apple, plusieurs mois

La marque à la pomme avait argué que ces changements sont complexes, d’où le besoin de davantage de temps. Selon l’avocat de l’entreprise américaine, Mark Perry, “ce sera la première fois qu’Apple autorise les liens directs dans une application pour du contenu numérique. Il va falloir des mois pour mettre au point l’ingénierie, l’économie, le business et résoudre d’autres questions diverses.”

Et d’ajouter : “C’est extrêmement compliqué. Il doit y avoir des garde-fous et des directives précises pour protéger les enfants, pour protéger les développeurs, pour protéger les clients, pour protéger Apple. Et tout cela doit être écrit dans des guides qui peuvent être expliqués, respectés et appliqués.” Mark Perry a raison sur cet aspect, bien évidemment, mais c’est la requête pour un sursis indéfini qui semblait ici pour le moins suspecte. Et c’est précisément ce qui a conduit la juge à lui refuser.