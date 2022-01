Apple dévoilerait un iPhone SE 5G au printemps prochain

Apple pourrait dévoiler un nouvel iPhone SE au printemps. La 5G serait de la partie.

Apple a depuis quelques années une mécanique bien huilée quant aux lancements de ses nouveaux appareils. Les iPhone, par exemple, suivent un rythme des plus précis. De temps à autre, cependant, la firme de Cupertino crée quelque peu la surprise en intégrant ici ou là un modèle peu ou pas attendu. Au printemps prochain, la marque à la pomme pourrait ainsi dévoiler un iPhone SE 5G.

Le géant américain pourrait en effet profiter de son événement printanier désormais habituel pour mettre à jour son smartphone le plus abordable. Selon les dires du journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa dernière newsletter en date, Apple pourrait introduire une troisième génération d’iPhone SE ce printemps, avec une présentation virtuelle qui surviendrait “probablement” en mars ou avril. Et comme un écho à de précédentes rumeurs, Mark Gurman croit savoir que ce nouvel iPhone SE conserverait toujours un design très proche de celui de l’iPhone 8, mais avec une puce compatible 5G et un nouveau processeur – possiblement la même puce A15 que l’iPhone 13, si les habitudes d’Apple de reprendre la puce haut de gamme de l’année précédente sont une quelconque indication.

Le journaliste américain ne fait aucune mention d’autres changements. Il ne serait en tous les cas pas surprenant de voir Apple augmenter le stockage à 128 Go ou intégrer de meilleurs capteurs photo – là encore, empruntés de l’iPhone 8 -, mais rien de tout ceci ne saurait être garanti dans la mesure où la firme de Cupertino se concentre toujours sur la facture finale pour son iPhone SE. Une plus grosse batterie pourrait pourtant être bien nécessaire pour compenser les besoins en énergie de la 5G.

Si cette information est avérée, ce nouvel iPhone SE serait en tous les cas quelque peu décevant pour celles et ceux qui chercheraient un appareil avec un design quasiment sans bord. Là, il faudrait toujours faire avec un écran relativement petit, des bords épais et un scanner d’empreinte digitale dans un gros bouton home. Comme dit, finalement, c’est le prix final qui compte avec l’iPhone SE. Le modèle actuel, proposé au tarif public de 489 €, permet à Apple d’atteindre une cible de clients qui, autrement, ne pourraient se permettre un iPhone. La firme de Cupertino a tout intérêt à ne pas faire augmenter ce prix, ne serait-ce qu’un tout petit peu, si elle ne veut pas réduire cette cible.