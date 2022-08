Apple dévoilera ses nouveaux iPhone durant un événement Far Out le 7 septembre

Apple dévoilera ses nouveaux iPhone le 7 septembre prochain. Les nouvelles Apple Watch devraient aussi être de la partie, comme de nouveaux AirPods Pro.

C’est officiel : Apple vient d’envoyer ses invitations pour son prochain événement produit. Comme attendu, la firme de Cupertino dévoilera ce sur quoi elle a travaillé ces douze derniers mois le 7 septembre prochain, avec une diffusion en direct depuis l’Apple Park à partir de 19 h (heure française). L’invitation donne simplement les mots “Far out” (“loin)”. Faites-en ce que vous voulez.

Apple dévoilera ses nouveaux iPhone le 7 septembre prochain

La marque à la pomme devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone durant cet événement. À l’heure actuelle, la plupart des rumeurs laissent entendre que la gamme iPhone 2022 comprendra un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Apple ne proposerait pas de nouveau modèle “mini” cette année à cause des ventes relativement faibles des iPhone 12 mini et iPhone 13 mini.

Parmi les améliorations sur les modèles d’iPhone 14 standard, on citera l’ajout de RAM, une batterie plus importante et une caméra selfie améliorée, avec autofocus. Les modèles Pro, quant à eux, devraient offrir un nouveau design sans la fameuse encoche d’Apple, optant pour un poinçon, assez similaire à ce que propose Samsung, pour laisser passer la caméra frontale. De plus, les variantes Pro disposeraient d’un capteur principal de 48 MP et des bords plus fins encore. Ceux-ci devraient aussi être les seuls à avoir le droit à la puce A16.

Les nouvelles Apple Watch devraient aussi être de la partie, comme de nouveaux AirPods Pro

Aux côtés des iPhone, la marque à la pomme devrait aussi rafraîchir toute sa gamme de wearable. Selon plusieurs rapports de Mark Gurman, de Bloomberg, l’Apple Watch Series 8 inclurait un nouveau modèle “Pro” avec un plus grand écran que ses prédécesseurs et un châssis plus résistant en titane. Une plus grosse batterie devrait aussi être de la partie, pour permettre à la montre de tenir plusieurs jours sur une seule charge. Toute la gamme Series 8 devrait aussi profiter d’un capteur de température corporelle qui pourrait vous avertir lorsque vous avez de la fièvre. Enfin, de nouveaux AirPods Pro pourraient faire leur apparition, la dernière génération remontant à trois ans.

Apple ne devrait pas annoncer de nouveaux Mac durant cet événement du 7 septembre. Comme elle l’a déjà fait récemment, elle devrait organiser un second événement plus tard cette année. Peu importe les annonces qui seront faites le 7 septembre, nous ne manquerons pas de revenir sur les plus importantes.