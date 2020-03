Apple dévoile le nouveau MacBook Air, 2x plus puissant et avec un nouveau clavier

La marque à la pomme ne réinvente pas la roue mais continue d'assurer un suivi régulier lui permettant d'améliorer son best-seller à chaque cycle de commercialisation.

En pleine pandémie du coronavirus, alors que la majorité de l’industrie technologique opère au ralenti, Apple dévoile de nouveaux appareils, dont un MacBook Air. Vendu $999 aux États-Unis et 1 199€ en France, la machine ne révolutionne pas le laptop ultra-portable de la marque, mais révise le mécanisme de son clavier papillon et en profite pour se doter de composants plus puissants. L’écran 13,3″ présente une résolution de 2 560 x 1 600 avec “48 % de couleurs en plus” et s’inscrit dans un cadre en aluminium 100% recyclé. L’ensemble ne pèse que 1,29 kg. La configuration de base est la suivante : processeur Intel Core i3 bicœur de 10e génération à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz), GPU Intel Iris Plus Graphics, 8 Go de mémoire LPDDR4X à 3 733 MHz, SSD de 256 Go et deux ports Thunderbolt 3. Apple vante “une puissance de traitement jusqu’à deux fois supérieure”, mais cette affirmation n’est vrai que pour le processeur Intel Core i7 quadricœur en configuration.

Une configuration de base qui double le stockage SSD

La RAM peut être portée à 16 Go, et le disque flash à 2 To. La capacité initiale du SSD a été doublée, elle atteint désormais 256 Go contre 128 Go dans la configuration précédente. Le MacBook Air intègre “le nouveau Magic Keyboard, inauguré sur le MacBook Pro 16 pouces” qui optait pour un mécanisme à ciseaux revu et corrigé avec une course de frappe de seulement 1 mm. À ce titre, on peut lire sur HackerNews des commentaires cyniques : “Ce n’est pas un progrès. C’est la base. Apple […] célèbre cela comme s’ils avaient accompli quelque chose d’incroyable.” Nul doute qu’il va faire jaser.

Un Trackpad plus grand

Le Trackpad Force Touch est 20 % plus grand, ce qui permet d’avoir “plus d’espace pour les gestes Multi‑Touch“. On retrouve le Touch ID pour déverrouiller l’ordinateur ou régler avec Apple Pay, la puce Apple T2 Security qui chiffre les données du SSD en temps réel. Apple a révisé ses haut-parleurs qui livrent désormais “deux fois plus de basses et 25 % de volume en plus“. Enfin côté connectique, on reste sur deux ports Thunderbolt 3 offrant jusqu’à 40 Gbit/s de débit.