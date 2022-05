Apple dévoile deux nouveaux bracelets Pride Edition pour son Apple Watch. Des bracelets hauts en couleur, évidemment !

Avec le mois de juin qui démarre dans une petite semaine, Apple vient d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux bracelets pour son Apple Watch sur le thème de la Marche des fiertés. L’occasion de s’affirmer un peu plus encore avec un simple bracelet au poignet. Voici donc sans plus tarder de quoi il s’agit précisément.

Apple dévoile deux nouveaux bracelets Pride Edition pour son Apple Watch

Le premier bracelet est une jolie référence au bracelet boucle sport classique, avec un dégradé de couleurs qui reprend les couleurs de l’arc-en-ciel que l’on voit sur nombre de drapeaux lors des Pride. S’y ajoutent le bleu clair, le violet, le blanc, le marron et le noir. Les trois premières couleurs représentent les individus transgenres et non-binaires. Les deux dernières, les communautés noires et latino-américaines.

Ce bracelet est aussi un petit clin d’œil à l’histoire de la firme de Cupertino. Apple a utilisé une nouvelle technique de tissage pour retirer certaines boucles dans le bracelet. Cela permet de créer un effet en deux tons que l’entreprise utilise pour inclure le mot “Pride” sur la face extérieure du bracelet. Le mot en lui-même est écrit dans un style cursif similaire à celui utilisé par la marque à la pomme pour son “hello” signature sur ses Macintosh en 1984.

Il y a aussi un nouveau bracelet Boucle Sport Nike Pride Edition. Celui-ci reprend les couleurs originales de l’arc-en-ciel entremêlées de bandes noires. Et il s’accompagne d’un cadran Nike Bounce.

Des bracelets hauts en couleur

Ces deux nouveaux bracelets sont proposés à 49 €, dès à présent, sur l’Apple Store. Apple a aussi lancé un nouveau cadran Pride Threads. Ce dernier est disponible sur les Apple Watch Series 4 et plus récentes, avec watchOS 8.6 installé. “Ce nouveau cadran combine les couleurs pour représenter la force et l’aide mutuelle du mouvement LGBTQ+”, selon Apple. Les aiguilles du cadran se déplacent quand vous tournez la couronne numérique, tapotez sur l’écran ou levez votre poignet pour réveiller l’écran.