Apple développerait un écran Pro Display XDR avec une plus grande résolution

Un moniteur avec une plus grande résolution encore en préparation chez Apple ? L'Apple Studio Display, un futur monstre au tarif indécent ?

Il se murmure depuis quelque temps maintenant qu’Apple travaillerait sur un modèle plus abordable de son écran Pro Display XDR. Il semblerait aussi que, dans le même temps, la firme de Cupertino développe une version plus haut de gamme, et donc plus onéreuse. Un moniteur qui pourrait offrir une résolution plus élevée encore que celle du modèle actuel.

C’est en tous les cas ce qu’annonce un nouveau rapport de 9to5Mac. Selon les sources du blog américain, un nouvel “Apple Studio Display” avec une résolution 7K pourrait être en préparation dans les laboratoires de la marque à la pomme. Pour resituer les choses dans leur contexte, le Pro Display XDR actuel offre une résolution 6K, ce qui est supérieur à ce que proposent de nombreux écrans aujourd’hui sur le marché. La majorité d’entre eux se “contentant” de 4K, avec quelques rares références grimpant jusqu’à 5K.

Cela signifie que, même à l’heure d’écrire ces lignes, la 6K est plus élevée que la moyenne. Monter jusqu’à 7K serait donc aller plus loin encore. Malheureusement, mis à part de gain de résolution, on ne sait pratiquement rien de cet Apple Studio Display. On peut seulement deviner le tarif de la bête. Quand on connait le tarif du Pro Display XDR actuel, une version 7K devrait coûter très, très cher.

Cela étant dit, avec un tel moniteur et de tels caractéristiques, Apple ne ciblera clairement pas le grand public, mais plutôt les professionnels de l’industrie, et notamment les créateurs de contenu, qui tireront pleinement profit d’une résolution aussi élevée et de la précision du rendu des couleurs offerte par une telle dalle.

Nul ne sait non plus, à ce stade, quand cet écran pourrait être officialisé, mais la firme de Cupertino organise un événement le 8 mars. Peut-être sera-t-il annoncé à ce moment-là. À suivre !