Apple développerait actuellement un smart display

Apple travaillerait sur deux appareils totalement nouveaux pour la domotique, un pour la cuisine et un pour le salon. De quoi permettre à Apple de concurrencer Amazon et Google ?

Apple pourrait renforcer très sérieusement sa gamme de produits pour la maison connectée dans les deux prochaines années. Si l’on en croit les dires de Mark Gurman, de Bloomberg, tout du moins. Dans sa dernière newsletter Power On, le journaliste américain affirme que la firme de Cupertino a “au moins quatre nouveaux appareils pour la maison connectée dans ses laboratoires”.

Apple travaillerait sur deux appareils totalement nouveaux pour la domotique

Dans cette liste, nous retrouverions assez logiquement le nouveau modèle de HomePod dont Mark Gurman avait déjà parlé en juin dernier, ainsi qu’un nouvel HomePod mini. Le premier devrait ressembler grandement au modèle original de 2018. Apple avait mis fin à son HomePod en 2021, sans annoncer de remplaçant direct. Les deux autres appareils devraient être des produits totalement nouveaux pour le géant américain.

Un pour la cuisine et un pour le salon

En effet, selon Mark Gurman, l’un est un accessoire pour la cuisine qui se compose d’un iPad et d’un haut-parleur tandis que l’autre viendrait combiner les fonctionnalités d’un Apple TV, d’une caméra et d’un HomePod dans un appareil pour le salon. Le journaliste explique que la firme de Cupertino pourrait commercialiser l’un de ces deux produits avant la fin de l’année prochaine ou au début de l’année 2024, mais avertit qu’il est aussi tout à fait possible que “tous ne voient pas la lumière du jour”.

De quoi permettre à Apple de concurrencer Amazon et Google ?

Un appareil pour la cuisine permettrait à la marque à la pomme de mieux concurrencer les géants que sont Amazon et Google. En tous les cas, ces deux-là sont déjà bien implantés sur le marché des smart display avec leurs Nest Hub et Echo Show 15. Il serait intéressant de voir comment Apple pourrait s’inviter dans la partie et ce qu’il pourrait amener d’utile à un appareil qui peine à se montrer essentiel dans nos maisons.