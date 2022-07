Apple développe un nouveau mode de verrouillage pour contrer les cyberattaques

Apple annonce un nouveau Mode Verrouillage pour protéger les utilisateurs des cyberattaques hautement ciblées.

Apple annonce l’introduction du Mode Verrouillage, un niveau de sécurité “extrême” conçu pour “un petit nombre d’utilisateurs qui sont la cible de menaces sévères et localisées.” Celui-ci sera disponible cet automne lorsque la firme de Cupertino déploiera iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura.

Apple annonce un nouveau Mode Verrouillage

La marque à la pomme explique avoir créé ce Mode Verrouillage pour aider à protéger les profils à risque qui, par leur statut ou leur emploi, peuvent être ciblés par des malwares développés par des groupes comme NSO Group, à qui l’on doit Pegasus, ou d’autres organisations d’État. Activer ce Mode Verrouillage viendra restreindre grandement les fonctionnalités d’un iPhone, iPad ou Mac pour limiter au maximum les points d’entrée d’éventuels spywares.

Dans Messages, par exemple, la plupart des fichiers joints autre que les images seront bloqués. Il en va de même pour les aperçus des liens. Le Mode Verrouillage empêchera les appels FaceTime entrants et autres invitations, à moins qu’il ne s’agisse de quelqu’un que vous avez déjà appelé auparavant ou avec qui vous avez partagé une invitation. Les connexions filaires d’un iPhone avec un ordinateur ou un accessoire seront aussi désactivées lorsque l’appareil est ainsi verrouillé.

pour protéger les utilisateurs des cyberattaques hautement ciblées

Apple va aussi bloquer certaines technologies web, comme la compilation JavaScript just-in-time, à moins d’autoriser manuellement tel ou tel site. Il ne sera pas non plus possible d’installer un profil de configuration ou d’ajouter un appareil à la gestion d’appareils mobiles lorsque le Mode Verrouillage est activé. Une capture d’écran précise par ailleurs que “certaines expériences” ne sont pas du tout disponibles.

La firme de Cupertino explique que toutes ces protections seront activées dès que le Mode Verrouillage est lancé. Elle prévoit par ailleurs d’en ajouter avec le temps. Apple en profitera aussi pour étendre son programme de Security Bounty. Les chercheurs qui découvrent des failles dans le Mode Verrouillage et aident Apple à le sécuriser pourront obtenir des récompenses jusqu’à 2 millions de dollars.

“Apple propose les appareils mobiles les plus sécurisés du marché. Le Mode Verrouillage est une capacité innovante qui reflète notre engagement inflexible à protéger les utilisateurs des attaques les plus rares et les plus sophistiquées”, expliquait le directeur de l’ingénierie et architecture pour la sécurité chez Apple, Ivan Krstić. “Bien que la grande majorité des utilisateurs ne seront jamais la cible de cyberattaques si ciblées, nous travaillerons sans relâche pour protéger la minorité qui l’est. Cela inclut de concevoir des défenses spécifiquement pour ces utilisateurs, ainsi qu’aider les chercheurs et organisations du monde entier qui réalisent des travaux extrêmement importants pour exposer les sociétés mercenaires qui mettent au point ces attaques numériques.”

Apple avait attaqué en justice NSO Group l’année dernière, le rendant “responsable” d’avoir ciblé et espionné ses utilisateurs. Le géant américain explique avoir donné 10 millions de dollars ainsi que tous les dommages et intérêts reçus dans le cadre de ce procès aux organisations qui “enquêtent, exposent et empêchent les cyberattaques hautement ciblées.” Ces dons seront réalisés via le Dignity and Justice Fund de la Ford Foundation.