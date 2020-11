Apple : des iPad Pro 5G attendus en 2021

La 5G est bel et bien là. Son déploiement se fait encore attendre dans certaines contrées, y compris en France, mais la technologie existe, certains pays en profitent déjà pleinement. Les appareils compatibles se multiplient.

Les iPad d’Apple sont depuis longtemps capables de se connecter au réseau data. Et maintenant que sa dernière génération en date de smartphones, l’iPhone 12, est compatible avec la 5G, il n’est pas si surprenant d’apprendre que la firme de Cupertino cherche à introduire la technologie, en l’occurence la 5G mmWave, dans ses iPad Pro haut de gamme dans le courant de l’année 2021. C’est tout du moins ce que croit savoir le journal DigiTimes.

Un iPad Pro 5G en 2021 ?

Pour celles et ceux qui s’interrogent quant à cette distinction de 5G mmWave, il faut savoir qu’il y a actuellement sur le marché deux ensembles de fréquence attribuées à la 5G, le mmWave et le Sub-6GHz (juste sous les 6 GHz). Le premier offre les débits les plus élevés, sur le papier tout du moins, le second est plus lent (mais bien plus rapide tout de même que la LTE). Cela étant dit, le mmWave est limité dans sa portée, il faut donc que les utilisateurs soient très proches d’une antenne 5G pour en profiter à son plein potentiel.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

En Sub-6GHz par contre, la portée est bien plus importante. Bien qu’elle soit plus lente, l’expérience utilisateur reste plus fiable, avec une meilleure disponibilité. Si vous vivez dans un milieu urbain, le mmWave devrait être plus facile à trouver, mais cela dépend aussi, évidemment, de votre opérateur. Avec ces iPad Pro 2021 qui devraient être compatibles avec la 5G mmWave, cela signifie que vous pourrez obtenir des débits très élevés mais cela variera selon les différents facteurs que nous venons d’évoquer.

DigiTimes n’est pas l’élève le plus doué au jeu des prédictions en ce qui concerne l’écosystème Apple. L’information est donc à prendre avec des pincettes mais si vous n’avez pas urgemment besoin d’un iPad Pro, il pourrait être intéressant de patienter jusqu’à l’année prochaine pour investir dans un modèle 5G, si ce genre de fonctionnalité vous intéresse, évidemment.