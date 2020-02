Apple dépose un brevet pour… un siège de voiture high tech

Apple dépose des brevets tous les jours dans tous les pays du monde ou presque. Et ceux-ci ne concernent pas uniquement des produits de son cœur d'activité. Voici par exemple un brevet décrivant un siège high tech pour les voitures.

Nul ne sait si Apple dévoilera un jour sa propre voiture mais une chose est sûre, les ingénieurs de la firme de Cupertino réfléchissent à certaines technologies qu’un tel véhicule pourrait embarquer. Les exemples ne manquent pas en ce sens. Notamment quand on regarde les brevets déposés par la marque à la pomme décrivant des systèmes pour les voitures. En voici un nouveau aujourd’hui avec un document décrivant un siège de voiture très high tech.

Apple brevette un siège de voiture high-tech

Dans ce brevet découvert très récemment, Apple décrit dans les détails un siège de voiture bardé de technologies. Le document explique tout d’abord que les sièges actuels des voitures ont tendance, avec le temps, à s’user, à se déformer. Les matériaux, tissus et rembourrages finissent irrémédiablement par se détendre, s’abîmer et c’est tout le siège qui finit par être altéré ici et là. Et au final, il perd toute sa forme, ce qui s’avère assez rapidement désagréable au quotidien.

capable de ne pas se déformer et souffler de l’air chaud ou froid

Pour lutter contre ce problème, Apple a imaginé un système faisant appel à une série de rouleaux qui viendraient retendre les tissus des sièges pour leur redonner leur jeunesse. “Un système de contrôle adaptatif via traction se composerait d’un mécanisme motorisé permettant de relâcher ou retendre les matériaux de couverture en réponse à divers signaux de contrôle. Une suspension de siège adaptative contiendrait quant à elle une suspension flexible couplée à un enrouleur motorisé capable lui d’agir sur une suspension flexible en réponse à des signaux de contrôle.” Et outre la possibilité d’intégrer des éléments chauffants pour vous réchauffer durant les jours froids, ce siège pourrait intégrer des ventilateurs qui viendraient souffler de l’air chaud ou froid via le tissu du siège. Cela étant dit, comme à l’accoutumée, rien ne nous garantit que ce siège devienne un jour réalité puisqu’il ne s’agit là que d’un brevet.