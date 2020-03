Apple demande à l’ensemble de ses employés de bureau de télétravailler

Après avoir incité ses employés de Seattle à quitter leurs bureaux pour travailler depuis chez eux ou d'ailleurs, la marque à la pomme adresse la même consigne à l'ensemble de ses employés de bureau.

Le bilan du coronavirus s’alourdit toujours plus. En Italie, où le nombre de cas a explosé, ce sont 15 millions de citoyens qui ont été mis en quarantaine, alors que 133 décès ont été annoncés hier pour ce seul pays. En Corée du Sud, on relevait 96 nouveaux cas, en Allemagne 72 nouveaux cas, en Australie et en Autriche 10 nouveaux cas et enfin en Inde 3 nouveaux cas. En France, les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont annulés, exceptions faites des élections, concours et transports en commun, depuis le passage au stade 2.71. Côté économique, le prix du pétrole plonge et les marchés sont instables, avec une fermeture du CAC40 à -7% lors de sa fermeture. Côté tech, plus de 50 évènements ont été annulés ou reportés, tandis que certains ne se tiendront que sur le Web. Les grandes firmes demandaient à leur employés de Seattle, Bellevue et San Francisco de travailler hors de leurs bureaux.

Un appel international

Cet appel a été transmis par Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter mais aussi Apple. On comptait alors 70 cas d’infection avérés dans l’état de Washington et 10 décès. Dans une note interne qu’a pu consulter Bloomberg, Tim Cook, le P.-D.G. d’Apple, qualifie l’épidémie de Covid-19 d’ “évènement sans précédent” et “moment difficile“. Il invite l’ensemble des ses employés qui le peuvent à travailler depuis chez eux la semaine du 9 au 16 mars. Le mémo étend le geste au-delà des États-Unis : la France, l’Allemagine, la Suisse, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud sont concernés.

Les Apple Store chinois fermés depuis plus d’un mois

Dans la note, Cook a même rappelé à ses employés les gestes essentiels en matière d’hygiène, les invitant à se laver fréquemment les mains et à éviter de toucher leur visage. Les bureaux d’Apple font l’objet d’un nettoyage minutieux, et l’entreprise tient à réduire la densité des personnes sur place. Au début du mois de février, en réponse aux inquiétudes, la firme avait fermé l’ensemble de ses magasins. De plus, les chaînes d’approvisionnement et de montage tournent au ralenti, ce qui ne manquera pas d’avoir un impact durable sur l’entreprise.