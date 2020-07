Apple déconseille l’utilisation de cache webcam sur les MacBook

Si la grande majorité des ordinateurs portables aujourd'hui disposent d'une webcam intégrée, celle-ci peut représenter un point d'entrée pour les hackers. Il est possible de les masquer, certes, mais...

Nombre d’ordinateurs portables disposent aujourd’hui d’une webcam intégrée, mais certains utilisateurs s’inquiètent, à raison, du risque que ce petit périphérique représente pour la vie privée. Des personnes malintentionnées peuvent, par des moyens assez variés, prendre le contrôle de cette caméra et vous espionner quand ils le souhaitent…

Apple déconseille l’utilisation d’un cache-webcam

De fait, depuis quelque temps, on a vu apparaître de petits accessoires permettant de venir occulter ces webcams sur les ordinateurs portables. Un moyen comme un autre de se prémunir de ce genre de choses. Reste que Apple déconseille aujourd’hui explicitement l’utilisation de ces cache webcam dans la mesure où ceux-ci pourraient endommager les écrans des MacBook. Selon le communiqué officiel : “si vous fermez votre ordinateur Mac portable avec un cache webcam installé, vous pourriez endommager votre écran parce que l’espace entre l’écran et le clavier est conçu pour être le plus fin possible. Recouvrir la webcam pourrait aussi perturber le capteur de luminosité ambiante et empêcher le bon fonctionnement de fonctionnalités comme la luminosité automatique ou le True Tone.”

Et recommande de faire confiance à l’indicateur lumineux dédié

À la place, Apple demande à ses clients de faire confiance à l’indicateur visuel situé juste à côté de la webcam. Indicateur qui fait savoir clairement et simplement si la webcam est en cours d’utilisation ou non. La firme de Cupertino affirme que celui-ci a été conçu de telle manière que la webcam ne peut pas être activée sans que cette lumière ne soit allumée. Autrement dit, les hackers ne peuvent pas duper le système d’exploitation et cacher cet accès à l’utilisateur. Certes, cela ne saurait suffire à certains utilisateurs. Ce qui est tout à fait compréhensible. Mais si vous devez absolument obstruer la webcam, trouvez un cache qui fasse moins de 0,1 mm d’épaisseur ou assurez-vous de le retirer avant de fermer votre ordinateur.